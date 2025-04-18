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Інулін (Inulin)
Інулін (Inulin)
Київ
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Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
406.9 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
282,27
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
407.0 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
417.7 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
283,92
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
430.8 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
167,20
грн
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Пульс
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Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
440.6 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
441.7 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
180,00
грн
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Пульс
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
445.4 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
206,35
грн
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Пульс
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Відчиняється за 57 хв
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
459.8 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
423,70
грн
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Пульс
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Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
461.9 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
308,07
грн
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Пульс
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
464.7 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
464.7 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
465.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
466.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
385,81
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
467.0 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
418,60
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
467.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,60
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
469.7 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
258,70
грн
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Пульс
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
470.4 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
408,10
грн
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Пульс
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
472.4 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
414,10
грн
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Пульс
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Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
494.3 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
495.8 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,54
грн
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