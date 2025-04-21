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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
244.5 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
167,20
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
255.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
180,00
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
655.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
282,27
грн
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Пульс
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Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
655.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
675.0 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
468,70
грн
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Пульс
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Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
686.5 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
423,70
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
688.8 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
283,92
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
700.6 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
258,70
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
702.8 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
706.6 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
308,07
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
713.0 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
385,81
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
713.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
713.7 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
714.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
418,60
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
714.2 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,60
грн
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Пульс
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Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
715.2 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
715.7 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
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Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
716.3 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,54
грн
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Пульс
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Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
716.4 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
462,57
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
718.1 км
Інулін №60
Одеська біотехнологія
408,10
грн
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