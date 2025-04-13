Спирт етиловий 96% (ETHYL ALCOHOL 96%)
Спирт етиловий 96% інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: ethanol;
1 флакон містить не менше 95,1% об/об (92,6% м/м) і не більше 96,9% об/об (95,2% м/м) етанолу, а також воду.
Лікарська форма
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста, гігроскопічна рідина.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні і дезінфекційні засоби.
Код АТХ D08A X08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру і слизові оболонки.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.
Показання
Дезінфекція шкіри рук.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість. Гострі запальні процеси шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.
Особливості застосування
У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою. Не допускати потрапляння препарату в очі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — наносити на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 14 років.
Передозування
При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.
Побічні реакції
При місцевому застосуванні можливе подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл або 100 мл у флаконах.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.