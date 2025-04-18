Спирт етиловий 96% (ETHYL ALCOHOL 96%)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
43,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
157.1 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
259.7 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
303.1 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
394.1 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
398.3 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
409.6 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
412.2 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
438.7 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
442.7 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
452.9 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
464.7 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
466.4 км
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я