потенційні фармакодинамічні взаємодії з аванафілом

Нітрати. Відомо, що у здорових добровольців аванафіл посилює гіпотензивні ефекти нітратів порівняно з плацебо. Вважається, що це зумовлено комбінованим впливом нітратів та аванафілу на механізм оксиду азоту/цГМФ. У зв’язку з цим призначення аванафілу пацієнтам, які приймають будь-які форми органічних нітратів або донорів оксиду азоту (наприклад амілнітрит), протипоказане. У пацієнта, який приймав аванафіл в останні 12 год, при медично обґрунтованому призначенні нітратів у разі небезпечного для життя стану зростає імовірність значущого та потенційно небезпечного зниження АТ. Навіть при таких обставинах нітрати слід застосовувати лише за умови ретельного медичного спостереження та з належним моніторингом гемодинаміки (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Лікарські засоби, які знижують системний АТ. Як вазодилататор, аванафіл може знижувати системний АТ. Якщо препарат Аваналав застосовують у комбінації з іншим лікарським засобом, що знижує системний АТ, адитивні ефекти можуть призводити до симптоматичної артеріальної гіпотензії (наприклад до запаморочення, відчуття млості, синкопе або стану, близького до синкопе). Наявна інформація, що у процесі клінічних досліджень не спостерігалося жодних випадків розвитку артеріальної гіпотензії, проте були відзначені окремі епізоди запаморочення (див. ПОБІЧНА ДІЯ). Під час цих досліджень зареєстровано один епізод синкопе у групі плацебо і один епізод синкопе у групі прийому аванафілу в дозі 100 мг.

Пацієнти з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка (наприклад зі стенозом аортального клапана, ідіопатичним гіпертрофічним субаортальним стенозом) та пацієнти із тяжкими порушеннями вегетативного контролю АТ можуть бути особливо чутливими до дії вазодилататорів, у тому числі до аванафілу.

Блокатори α-адренорецепторів. Наявна інформація про те, що гемодинамічні взаємодії препарату з доксазозином і тамсулозином вивчали у здорових добровольців в одному перехресному дослідженні з двома періодами. У пацієнтів, які отримували стабільну терапію доксазозином, середнє максимальне зниження систолічного АТ у положенні стоячи і лежачи на спині (з поправкою на плацебо) після прийому аванафілу становило 2,5 і 6,0 мм рт. ст. відповідно. Загалом у 7 із 24 учасників дослідження після прийому аванафілу відзначали такі рівні зниження цього показника від вихідних значень, які мали потенційну клінічну значущість (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Відомо, що у пацієнтів, які отримували стабільну терапію тамсулозином, середнє максимальне зниження систолічного АТ у положенні стоячи і лежачи на спині (з поправкою на плацебо) після прийому аванафілу становило 3,6 і 3,1 мм рт. ст. відповідно, і у 5 із 24 учасників дослідження після прийому аванафілу відзначали такі рівні зниження цього показника від вихідних значень, які мали потенційну клінічну значущість (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

У жодній групі учасників дослідження не було повідомлень про синкопе чи інші тяжкі небажані явища, пов’язані зі зниженням АТ.

Інші антигіпертензивні препарати, окрім блокаторів α-адренорецепторів. Відомо, що для оцінки впливу аванафілу на потенціювання ефектів окремих антигіпертензивних лікарських засобів (амлодипіну та еналаприлу) зі зниження АТ було проведене клінічне дослідження. Результати дослідження показали, що при одночасному застосуванні аванафілу середнє максимальне зниження АТ у положенні лежачи на спині становило 2/3 мм рт. ст. порівняно з плацебо у групі застосування еналаприлу і 1/–1 мм рт. ст. — у групі застосування амлодипіну.

Статистично значуща різниця у максимальному зниженні діастолічного АТ у положенні лежачи на спині порівняно з плацебо спостерігалася лише у групі комбінованого застосування еналаприлу та аванафілу, при цьому рівень зниження АТ повертався до вихідних значень через 4 год після прийому дози аванафілу. В обох групах було по одному пацієнту, у яких відзначалося зниження АТ без симптомів артеріальної гіпотензії, що усувалося протягом 1 год після початку. Аванафіл не чинив жодного впливу на фармакокінетику амлодипіну, проте амлодипін підвищував максимальну і загальну експозицію аванафілу на 28 та 60% відповідно.

Алкоголь. Вживання алкоголю у комбінації із застосуванням аванафілу підвищує ризик розвитку симптоматичної артеріальної гіпотензії. Наявна інформація, що у одному перехресному дослідженні, у якому здоровим добровольцям одноразового застосовували дозу препарату, середнє максимальне зниження діастолічного АТ було статистично значущо вищим після прийому аванафілу з алкоголем, ніж після прийому лише аванафілу (на 3,2 мм рт. ст.) або лише алкоголю (на 5,0 мм рт. ст.) (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Інші засоби лікування у разі еректильної дисфункції. Безпека та ефективність застосування аванафілу в комбінації з іншими інгібіторами ФДЕ5 або з іншими засобами для лікування у разі еректильної дисфункції не вивчалися (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Вплив інших речовин на аванафіл

Аванафіл є субстратом CYP 3A4 і метаболізується переважно цим ферментом. З досліджень відомо, що лікарські засоби, які інгібують CYP 3A4, можуть збільшувати AUC аванафілу.

Інгібітори CYP 3A4. Кетоконазол (400 мг/добу), який є селективним і дуже потужним інгібітором CYP 3A4, збільшував C max і AUC аванафілу після його одноразового прийому у дозі 50 мг у 3 і 14 разів відповідно та подовжував T ½ аванафілу приблизно до 9 год. Ритонавір (600 мг 2 рази на добу), який є дуже потужним інгібітором CYP 3A4 і також інгібує CYP 2C9, збільшував C max і AUC аванафілу після його одноразового прийому у дозі 50 мг приблизно у 2 і 13 разів відповідно та подовжував T ½ аванафілу приблизно до 9 год. Очікується, що інші потужні інгібітори CYP 3A4 (наприклад ітраконазол, вориконазол, кларитроміцин, нефазодон, саквінавір, нелфінавір, індинавір, атазанавір і телітроміцин) будуть зумовлювати подібні ефекти. Таким чином, одночасне застосування аванафілу з потужними інгібіторами CYP 3A4 протипоказане (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ і ЗАСТОСУВАННЯ).

Еритроміцин (500 мг 2 рази на добу), який є помірним інгібітором CYP 3A4, збільшував C max і AUC аванафілу після його одноразового прийому в дозі 200 мг приблизно у 2 і 3 рази відповідно та подовжував Т ½ аванафілу приблизно до 8 год. Очікується, що інші помірні інгібітори CYP 3A4 (наприклад ампренавір, апрепітант, дилтіазем, флуконазол, фосампренавір і верапаміл) будуть зумовлювати подібні ефекти. З огляду на це для пацієнтів, які одночасно приймають помірні інгібітори CYP 3A4, максимальна рекомендована доза аванафілу становить 100 мг кожні 48 год (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Хоча взаємодії з конкретними препаратами не вивчали, інші інгібітори CYP 3A4, у тому числі грейпфрутовий сік, ймовірно, будуть збільшувати AUC аванафілу. Пацієнтів слід застерегти від вживання грейпфрутового соку протягом 24 год до прийому аванафілу.

Субстрат CYP 3A4. Амлодипін (5 мг/добу) збільшував C max і AUC аванафілу після його одноразового прийому у дозі 200 мг приблизно на 28 і 60% відповідно. Ці зміни AUC не розцінюються як клінічно значущі. Одноразовий прийом аванафілу не впливав на рівень амлодипіну в плазмі крові.

Хоча взаємодії аванафілу з ривароксабаном і апіксабаном (обидва — субстрати CYP 3A4) спеціально не вивчалися, такі взаємодії не очікуються.

Індуктори ферментів цитохрому Р450. Потенційний вплив індукторів ферментів CYP, особливо індукторів CYP 3A4 (наприклад бозентан, карбамазепін, ефавіренц, фенобарбітал і рифампін), на фармакокінетику та ефективність аванафілу не вивчався. Одночасне застосування аванафілу та індукторів ферментів CYP не рекомендоване, оскільки це може знизити ефективність аванафілу.

Вплив аванафілу на інші лікарські засоби

Інгібування ферментів цитохрому Р450. З дослідження in vitro відомо, що аванафіл (на мікросомах печінки людини) продемонстрував незначний потенціал лікарських взаємодій, опосередкованих ферментами CYP 1A1/2, 2A6, 2B6 і 2E1. Крім того, метаболіти аванафілу (M4, M16 і M27) також продемонстрували мінімальне інгібування ферментів CYP 1A1/2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 і 3A4. З огляду на ці дані не очікується, щоб аванафіл виявляв значущий вплив на інші лікарські засоби, які метаболізуються цими ферментами.

Хоча дані, отримані у дослідженнях in vitro, виявили потенційні взаємодії аванафілу, опосередковані ферментами CYP 2C19, 2C8/9, 2D6 і 3A4, подальші дослідження із застосуванням омепразолу, розиглітазону і дезипраміну не виявили клінічно значущих взаємодій, опосередкованих ферментами CYP 2C19, 2C8/9 і 2D6.

Індукція ферментів цитохрому Р450. При оцінці потенціалу індукування ферментів CYP 1A2, CYP 2B6 і CYP 3A4 аванафілом, яку виконували на первинних гепатоцитах людини у дослідженнях in vitro, не виявили жодного потенціалу індукування цих ферментів у клінічно значущих концентраціях.

Транспортери. Результати досліджень in vitro продемонстрували помірний потенціал дії аванафілу як субстрату P-глікопротеїну (P-gp) та інгібітора P-gp разом із дигоксином як субстратом у концентраціях, нижчих за розраховані концентрації в кишечнику. Потенціал аванафілу щодо впливу на транспорт інших лікарських засобів, опосередкований P-gp, невідомий. За результатами досліджень in vitro аванафіл при застосуванні у клінічно значущих концентраціях може виступати інгібітором BCRP (білка резистентності до раку молочної залози). У клінічно значущих концентраціях аванафіл не є інгібітором транспортних білків OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3 та BSEP.

Вплив аванафілу на інші транспортери досі не відомий.

Ріоцигуат. Наявна інформація, що доклінічні дослідження продемонстрували адитивний ефект зниження системного АТ при застосуванні інгібіторів ФДЕ5 у комбінації з ріоцигуатом. У клінічних дослідженнях показано, що ріоцигуат посилює гіпотензивні ефекти інгібіторів ФДЕ5. Не отримано доказових даних на користь сприятливого клінічного ефекту застосування цієї комбінації у досліджуваних популяціях. Поєднане застосування ріоцигуату та інгібіторів ФДЕ5, у тому числі аванафілу, протипоказане (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).