фармакодинаміка. Карбоцистеїн впливає на гелеву фазу слизу дихальних шляхів: шляхом розриву дисульфідних містків глікопротеїнів спричиняє розрідження надмірно в’язкого секрету бронхів, що сприяє виведенню мокротиння.

Мукорегуляторний ефект карбоцистеїну пов’язаний з активацією сіалової трансферази — фермента келихоподібних клітин слизової оболонки бронхів. Карбоцистеїн нормалізує кількісне співвідношення кислих та нейтральних сіаломуцинів бронхіального секрету, відновлює його в’язкість та еластичність. Активізує діяльність миготливого епітелію і покращує мукоциліарний кліренс. Сприяє регенерації слизової оболонки дихальних шляхів, нормалізує її структуру, зменшує гіперплазію келихоподібних клітин і, як наслідок, зменшує продукування слизу. Відновлює секрецію імунологічно активного IgA (специфічний захист) і кількість сульфгідрильних груп компонентів слизу (неспецифічний захист). Проявляє протизапальний ефект за рахунок кінінінгібуючої активності сіаломуцинів, що призводить до зменшення набряку і бронхообструкції.

Фармакокінетика. Карбоцистеїн швидко всмоктується у ШКТ. У дослідженні «in-house» у стаціонарному стані (7 діб) при призначенні карбоцистеїну капсул 375 мг по 2 капсули 3 рази на добу здоровим добровольцям відзначено наступні фармакокінетичні параметри:



Параметри у плазмі крові Середнє значення Діапазон T max (год) 2,0 1,0−3,0 T ½ (год) 1,87 1,4−2,5 KEL (год-1) 0,387 0,28−0,50 AUC 0–7,5 (мкг·год·мл-1) 39,26 26,0−62,4

Отримані фармакокінетичні параметри CLs (л·год-1)* 20,2 – CLs (мл·хв-1) 331 – V d (л) 105,2 – V d (л·кг-1) 1/75 –



*Обчислено за дозою на 7-й день дослідження.