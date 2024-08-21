Бронлес (Bronles®) (351832) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бронлес інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Карбоцистеїн впливає на гелеву фазу слизу дихальних шляхів: шляхом розриву дисульфідних містків глікопротеїнів спричиняє розрідження надмірно в’язкого секрету бронхів, що сприяє виведенню мокротиння.
Мукорегуляторний ефект карбоцистеїну пов’язаний з активацією сіалової трансферази — фермента келихоподібних клітин слизової оболонки бронхів. Карбоцистеїн нормалізує кількісне співвідношення кислих та нейтральних сіаломуцинів бронхіального секрету, відновлює його в’язкість та еластичність. Активізує діяльність миготливого епітелію і покращує мукоциліарний кліренс. Сприяє регенерації слизової оболонки дихальних шляхів, нормалізує її структуру, зменшує гіперплазію келихоподібних клітин і, як наслідок, зменшує продукування слизу. Відновлює секрецію імунологічно активного IgA (специфічний захист) і кількість сульфгідрильних груп компонентів слизу (неспецифічний захист). Проявляє протизапальний ефект за рахунок кінінінгібуючої активності сіаломуцинів, що призводить до зменшення набряку і бронхообструкції.
Фармакокінетика. Карбоцистеїн швидко всмоктується у ШКТ. У дослідженні «in-house» у стаціонарному стані (7 діб) при призначенні карбоцистеїну капсул 375 мг по 2 капсули 3 рази на добу здоровим добровольцям відзначено наступні фармакокінетичні параметри:
|Параметри у плазмі крові
|Середнє значення
|Діапазон
|Tmax (год)
|2,0
|1,0−3,0
|T½ (год)
|1,87
|1,4−2,5
|KEL (год-1)
|0,387
|0,28−0,50
|AUC0–7,5 (мкг·год·мл-1)
|39,26
|26,0−62,4
|Отримані фармакокінетичні параметри
|CLs (л·год-1)*
|20,2
|–
|CLs (мл·хв-1)
|331
|–
|Vd (л)
|105,2
|–
|Vd (л·кг-1)
|1/75
|–
*Обчислено за дозою на 7-й день дослідження.
Показання Бронлес
додаткова терапія розладів дихальних шляхів, що характеризуються утворенням надмірного в’язкого слизу, включаючи хронічні обструктивні захворювання дихальних шляхів.
Застосування Бронлес
дозування. Дорослі та пацієнти літнього віку.
Дозування засноване на початковій добовій дозі 2250 мг карбоцистеїну в розділених дозах, поступово зменшуючи до 1500 мг/доба в розділених дозах при отриманні задовільної відповіді: 2 капсули 3 рази на добу, зменшуючи дозу до 1 капсули 4 рази на добу.
Тривалість терапії. Препарат призначений для короткострокового застосування. Лікування препаратом Бронлес не повинно тривати більше 5 днів без консультації лікаря.
Спосіб введення. Препарат призначений для прийому всередину.
Діти. Препарат не призначений для застосування дітям.
Протипоказання
підвищена чутливість до карбоцистеїну або до будь-якої з допоміжних речовин.
Виразкова хвороба в активній формі.
Побічна дія
для опису частоти небажаних реакцій використовується така класифікація СММНО, коли це може бути застосовано: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до ≤1/100); рідко (≥1/10 000 до ≤1/1000); дуже рідко (≤1/10 000); частота невідома (не можна визначити на основі наявних даних).
З боку імунної системи
Є повідомлення про анафілактичні реакції і фіксовані еруптивні зміни шкіри.
З боку ШКТ
Є повідомлення про виникнення шлунково-кишкової кровотечі під час лікування карбоцистеїном.
Частота невідома (не можна визначити на основі наявних даних): блювання, шлунково-кишкові кровотечі.
З боку шкіри і підшкірних тканин
Є повідомлення про шкірні висипання та алергічні еруптивні зміни шкіри. Також повідомляли про поодинокі випадки бульозного дерматиту, зокрема синдрому Стівенса — Джонсона і поліморфної еритеми.
Особливості застосування
рекомендується з обережністю застосовувати препарат у пацієнтам літнього віку, зі шлунково-кишковою кровотечею в анамнезі або пацієнтам, які одночасно приймають лікарські засоби, що спричинять шлунково-кишкові кровотечі. У разі шлунково-кишкової кровотечі слід припинити прийом препарату.
У разі наявності густого або гнійного мокротиння, підвищеної температури тіла або хронічної хвороби бронхів чи легень клінічну ситуацію слід переглянути.
Не слід пригнічувати продуктивний кашель, що є одним з найважливіших захисних механізмів бронхолегеневої системи.
Поєднання засобів, що впливають на бронхіальну секрецію, із засобами для пригнічення кашлю або речовинами, які зменшують кількість секреторних виділень (атропіноподібні препарати), є нераціональним.
Якщо симптоми хвороби не зникають або погіршуються, необхідно звернутися до лікаря для перегляду лікування.
Даний лікарський засіб містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на капсулу, тобто фактично не містить натрію (sodium-free).
Застосування в період вагітності або годування грудьми. Хоча дослідження на тваринах не виявили тератогенних ефектів, карбоцистеїн не рекомендується застосовувати протягом I триместру вагітності.
Немає даних щодо потрапляння карбоцистеїну в грудне молоко.
У період вагітності та годування грудьми препарат застосовувати після ретельної оцінки співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини), яке визначає лікар.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Невідома.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
у період лікування препаратом не слід застосовувати протикашльові засоби та засоби, що пригнічують бронхіальну секрецію. Підвищує ефективність (взаємно) глюкокортикоїдної та антибактеріальної терапії.
Передозування
промивання шлунка може бути корисним, з подальшим наглядом.
Найбільш поширеними симптомами передозування є шлунково-кишкові розлади.
Умови зберігання
при температурі не вище 30 °C в недоступному для дітей місці.