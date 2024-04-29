застосовувати внутрішньо; 1 доз. стак., наповнений сиропом 2% до відмітки 1 мл, містить 20 мг карбоцистеїну; 1 доз. стак., наповнений сиропом 5% до відмітки 1 мл, містить 50 мг карбоцистеїну; діти віком від 2 до 5 років: по 200 мг/добу, в 2 приймання (по 1 доз. стак. (5 мл) 2 р/добу); діти віком від 5 років до 15 років: 300 мг/добу, у 3 приймання (тобто по 1 доз. стак. (5 мл) 3 р/добу); дорослі та діти віком від 15 років: 2250 мг/добу, у 3 приймання (тобто по 1 доз. стак. (15 мл) 3 р/добу); максимальна разова доза для дітей 100 мг, лікування не більше 5 днів; лікування має бути якомога коротшим і тривати не довше 8 - 10 днів; р-н оральний: внутрішньо; дорослим та дітям віком від 15 років призначають р-н у контейнерах по 200 мл або у пакетиках, дітям віком від 2 років до 15 років - у контейнерах по 60 мл; для точності дозування р-ну у контейнерах по 200 мл застосовують мірний стаканчик, а у контейнерах по 60 мл - дозуючий шприц; діти віком від 2 років до 5 років - 2 мл 2р/добу, 5-15 років - 2 мл 3р/добу; діти віком від 15 років та дорослі - 15 мл або вміст одного пакетика 3р/добу; максимальна разова доза для дітей віком до 15 років не повинна перевищувати 100 мг (2 мл); тривалість лікування без консультації з лікарем не повинна перевищувати 8-10 днів.