КАРБОЦИСТЕЇН (CARBOCISTEINUM) Діюча речовина
муколітична дія; впливає на гелеву фазу слизу дихальних шляхів: шляхом розриву дисульфідних містків глікопротеїнів спричиняє розрідження надмірно в’язкого секрету бронхів, що сприяє виведенню мокротиння; мукорегуляторний ефект карбоцистеїну пов’язаний з активацією сіалової трансферази - ферменту келихоподібних клітин слизової оболонки бронхів; нормалізує кількісне співвідношення кислих та нейтральних сіаломуцинів бронхіального секрету, відновлює його в’язкість та еластичність; активізує діяльність миготливого епітелію і покращує мукоциліарний кліренс; сприяє регенерації слизової оболонки дихальних шляхів, нормалізує її структуру, зменшує гіперплазію келихоподібних клітин і, як наслідок, зменшує продукцію слизу; відновлює секрецію імунологічно активного IgA (специфічний захист) і кількість сульфгідрильних груп компонентів слизу (неспецифічний захист); має протизапальний ефект за рахунок кінінінгібуючої активності сіаломуцинів, що веде до зменшення набряку і бронхообструкції.
симптоми порушень бронхіальної секреції та виведення мокротиння, особливо при г. бронхолегеневих захворюваннях (г. бронхіт); загострення хр. захворювань дихальної системи.
застосовувати внутрішньо; 1 доз. стак., наповнений сиропом 2% до відмітки 1 мл, містить 20 мг карбоцистеїну; 1 доз. стак., наповнений сиропом 5% до відмітки 1 мл, містить 50 мг карбоцистеїну; діти віком від 2 до 5 років: по 200 мг/добу, в 2 приймання (по 1 доз. стак. (5 мл) 2 р/добу); діти віком від 5 років до 15 років: 300 мг/добу, у 3 приймання (тобто по 1 доз. стак. (5 мл) 3 р/добу); дорослі та діти віком від 15 років: 2250 мг/добу, у 3 приймання (тобто по 1 доз. стак. (15 мл) 3 р/добу); максимальна разова доза для дітей 100 мг, лікування не більше 5 днів; лікування має бути якомога коротшим і тривати не довше 8 - 10 днів; р-н оральний: внутрішньо; дорослим та дітям віком від 15 років призначають р-н у контейнерах по 200 мл або у пакетиках, дітям віком від 2 років до 15 років - у контейнерах по 60 мл; для точності дозування р-ну у контейнерах по 200 мл застосовують мірний стаканчик, а у контейнерах по 60 мл - дозуючий шприц; діти віком від 2 років до 5 років - 2 мл 2р/добу, 5-15 років - 2 мл 3р/добу; діти віком від 15 років та дорослі - 15 мл або вміст одного пакетика 3р/добу; максимальна разова доза для дітей віком до 15 років не повинна перевищувати 100 мг (2 мл); тривалість лікування без консультації з лікарем не повинна перевищувати 8-10 днів.
гіперчутливість до компонентів препарату, непереносимість фруктози, синдром мальабсорбції глюкози і галактози чи недостатність сахарази-ізомальтази, пептична виразка шлунка та ДПК у період загострення, І триместр вагітності.
розлади травлення, нудота, блювання; запаморочення, слабкість, нездужання; в поодиноких випадках - АР, в тому числі ангіоневротичний набряк, свербіж та шкірне висипання.