Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонАква міцелар Гірудо дерм екстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry) Аква міцелар Гірудо дерм екстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry) (349763) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 84,01 грн Без рецепта 1 шт від 84,01 грн В наявності в 323 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Об'єм 500 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон