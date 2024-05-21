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Аква міцелар Гірудо дерм екстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry) (349763) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аква міцелар Гірудо дерм екстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Ціна в місті Київ
від 84,01 грн
Без рецепта
1 шт від 84,01 грн
В наявності в 323 аптеках
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Виробник
Об'єм
500 мл
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон