Аква міцелар Гірудо дерм екстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
149,03
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
148,70
Економія при броні: -6,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
151,27
Економія при броні: -9,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
149,29
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
152,63
Економія при броні: -10,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
151,66
Економія при броні: -9,47 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
152,85
Економія при броні: -10,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
150,02
Економія при броні: -7,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
150,36
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
147,73
Економія при броні: -5,54 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
152,42
Економія при броні: -10,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
150,96
Економія при броні: -9,67 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
148,63
Економія при броні: -6,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
148,56
Економія при броні: -6,37 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
151,25
Економія при броні: -9,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
152,29
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
146,47
Економія при броні: -5,18 грн