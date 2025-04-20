Аква міцелар Гірудо дерм екстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
149,37
Економія при броні: -8,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
147,19
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
148,94
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
152,55
Економія при броні: -10,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
152,37
Економія при броні: -10,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
150,22
Економія при броні: -8,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
152,56
Економія при броні: -10,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
147,50
Економія при броні: -5,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
151,90
Економія при броні: -9,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
149,47
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
149,60
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
150,27
Економія при броні: -8,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
149,17
Економія при броні: -6,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНВО Біокон
151,99
Економія при броні: -9,80 грн