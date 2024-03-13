лікарський засіб призначати дорослим та дітям віком від 6 років.

Рекомендовані дози

Дорослі та діти віком від 12 років: добова доза становить 5 мг (1 таблетка) 1 раз на добу.

Педіатрична популяція. Діти віком від 6 до 12 років: рекомендована добова доза — 5 мг (1 таблетка).

Для дітей віком до 6 років неможливо коригувати дози препарату в цій лікарській формі (таблетка, вкрита плівковою оболонкою). Рекомендовано призначати левоцетиризин в іншій лікарській формі, придатній для застосування в педіатрії.

Пацієнти літнього віку. Хворим літнього віку з нормальною функцією нирок корекція дози препарату не потрібна.

Коригування дози рекомендовано пацієнтам літнього віку із порушеннями функції нирок від помірного до тяжкого ступеня (див. Ниркова недостатність).

Ниркова недостатність. Хворим із порушеннями функції нирок розрахунок дози необхідно проводити з урахуванням ступеня порушення функції нирок (кліренсу креатиніну) відповідно до таблиці.

Для цього потрібно визначити кліренс креатиніну (КЛ кр ) пацієнта у мл/хв за вмістом креатиніну в сироватці крові (мг/дл), використовуючи таку формулу:

КЛкр = [140 – вік (роки)] • маса тіла (кг)/ 72 • креатинін сироватки крові (мг/дл) (• 0,85 для жінок)

Корекція дози препарату для хворих із порушеннями функції нирок



Функція нирок Кліренс креатиніну, мл/хв Доза та кількість прийомів Нормальна функція нирок ≥80 5 мг 1 раз на добу Порушення легкого ступеня 50–79 5 мг 1 раз на добу Порушення помірного ступеня 30–49 5 мг 1 раз на 2 доби Порушення тяжкого ступеня <30 5 мг 1 раз на 3 доби Термінальна стадія захворювання нирок.

Пацієнти, які перебувають на діалізі <10 Протипоказано