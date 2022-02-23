у поодиноких випадках можливі місцеві алергічні реакції у статевого партнера. Для зниження ризику рецидиву захворювання рекомендується одночасне лікування статевого партнера. Слід уникати контакту з латексними препаратами (контрацептивні діафрагми, презервативи) через зниження надійності механічної контрацепції, тому не виключається можливість настання вагітності або зараження хворобами, що передаються статевим шляхом. Під час лікування слід утримуватися від статевих контактів. Препарат рекомендується застосовувати на ніч, оскільки препарат чинить осмотичну та дренажну дію, що супроводжується збільшенням виділень із піхви. Рекомендується на період лікування Дермазолом на ніч використовувати гігієнічні прокладки.

При розвитку побічних реакцій, включаючи реакції гіперчутливості, препарат слід відмінити та звернутися до лікаря.

Препарат містить бутилгідроксіанізол (Е320), тому може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення слизових оболонок.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат не слід застосовувати у I триместрі вагітності.

У II–III триместрі вагітності та у період годування грудьми препарат застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Зазвичай не впливає, але слід враховувати можливість розвитку запаморочення в осіб з гіперчутливістю.