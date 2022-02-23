Дермазол® супозиторії (Dermazol suppositories) (347281) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Дермазол супозиторії інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Чинить фунгіцидну та фунгістатичну дію на дерматофіти (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.), дріжджові гриби (Candida spp., Pityrosporum spp.).
Механізм дії спрямований на пригнічення біосинтезу ергостеролу та зміну ліпідного складу мембрани грибків.
Фармакокінетика. При інтравагінальному застосуванні препарат слабко всмоктується, лише незначна кількість (менше 1%) потрапляє у системний кровотік. Cmax у плазмі крові після застосування 400 мг кетоконазолу коливається у межах від 0 до 20,7 нг/мл.
Показання Дермазол супозиторії
лікування гострого та хронічного рецидивуючого мікозу піхви.
Профілактика грибкових інфекцій піхви при зниженій резистентності організму та на тлі лікування препаратами, що порушують нормальну мікрофлору піхви.
Застосування Дермазол супозиторії
супозиторій звільнити від стрипу і ввести глибоко у піхву у положенні лежачи на спині із зігнутими у колінах та підтягнутими до грудей ногами чи навпочіпки. Супозиторії не слід розрізати на частини, оскільки подібна зміна умов зберігання препарату може призвести до порушення розподілу активної речовини. Застосовувати по 1 супозиторію на добу перед сном протягом 3–5 днів. При необхідності курс лікування повторити до клінічного та підтвердженого лабораторними дослідженнями одужання. При хронічному кандидозі застосовувати по 1 супозиторію протягом 10 днів.
Рекомендовано після застосування препарату вимити руки з метою попередження випадкового попадання його залишків в очі, на слизові оболонки чи шкіру.
У період вагітності (II-III триместр) та годування груддю спосіб застосування та дози звичайні.
Діти. Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому його не слід призначати цій віковій категорії пацієнтів.
Протипоказання
індивідуальна підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.
Вагітність (I триместр).
Побічна дія
місцеві реакції: подразнення слизової оболонки піхви, що супроводжується свербежем, відчуттям печіння, гіперемією.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: свербіж, висипання, гіперемія.
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні та анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк, кропив’янку.
З боку травного тракту: нудота, біль у животі.
З боку нервової системи: запаморочення.
Особливості застосування
у поодиноких випадках можливі місцеві алергічні реакції у статевого партнера. Для зниження ризику рецидиву захворювання рекомендується одночасне лікування статевого партнера. Слід уникати контакту з латексними препаратами (контрацептивні діафрагми, презервативи) через зниження надійності механічної контрацепції, тому не виключається можливість настання вагітності або зараження хворобами, що передаються статевим шляхом. Під час лікування слід утримуватися від статевих контактів. Препарат рекомендується застосовувати на ніч, оскільки препарат чинить осмотичну та дренажну дію, що супроводжується збільшенням виділень із піхви. Рекомендується на період лікування Дермазолом на ніч використовувати гігієнічні прокладки.
При розвитку побічних реакцій, включаючи реакції гіперчутливості, препарат слід відмінити та звернутися до лікаря.
Препарат містить бутилгідроксіанізол (Е320), тому може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення слизових оболонок.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат не слід застосовувати у I триместрі вагітності.
У II–III триместрі вагітності та у період годування грудьми препарат застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Зазвичай не впливає, але слід враховувати можливість розвитку запаморочення в осіб з гіперчутливістю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при одночасному застосуванні кетоконазолу з рифампіцином та ізоніазидом знижується концентрація кетоконазолу у плазмі крові. При одночасному застосуванні з циклоспорином, непрямими антикоагулянтами та метилпреднізолоном кетоконазол може підвищувати концентрацію останніх у плазмі крові. Практичне значення цих взаємодій при лікуванні кетоконазолом у вигляді вагінальних супозиторіїв невідоме.
Передозування
у разі передозування можливі місцеві реакції: гіперемія, печіння, свербіж, подразнення слизової оболонки піхви. У таких випадках рекомендується спринцювання водою.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.