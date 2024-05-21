Згідно загальнодоступним літературним джерелам речовини, що входять до складу L-Бетаргіну®, мають наступні властивості:

аргінін — амінокислота, яка бере участь у біосинтезі білка, в метаболізмі сечовини, посилює детоксикаційну функцію печінки. Аргінін є важливою складовою в процесі біосинтезу оксиду азоту (NO), здійснює регуляцію судинного тонусу, сприяє підтриманню азотистого балансу, виведенню залишкового токсичного азоту, чинить антиоксидантну дію, нормалізує мікроциркуляцію в печінці, насичує її киснем, поліпшує показники гепатопортальної гемодинаміки.

Аргінін також покращує внутрішньоклітинний обмін у гепатоцитах, стимулює їх активність, знижує утворення шкідливих для клітин печінки вільних радикалів, зменшує гіпоксію та запалення, сприяє регенерації гепатоцитів.

Іони цитрату, що містяться у L-Бетаргіні®, сприяють процесу травлення у разі підвищеної кислотності, зменшують ацидоз та диспептичні прояви (нудоту, відчуття важкості в шлунку, метеоризм), які часто спостерігаються при захворюваннях печінки;

бетаїн – ліпотропна речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів, транспорті тригліцеридів, окисненні та утилізації жирів. Запобігає виникненню та зменшує жирову дистрофію печінки.

Бетаїн чинить антифібротичну та протизапальну дії, сприяє зменшенню рівня гомоцистеїну, зменшує ризик тромбоутворення та прогресування атеросклерозу;

L-карнітин – вітаміноподібна речовина, покращує метаболічні процесі в серці та печінці. L-карнітин — головний кофактор обміну жирних кислот в тканинах серця, печінки та скелетних м’язів, який сприяє:

– зменшенню дисфункції мітохондрій та підвищенню енергетичного обміну в міокарді;

– виведенню з клітин токсичних речовин та шкідливих метаболітів, нормалізації обмінних процесів при порушенні функції щитовидної залози;

– підвищенню працездатності, витривалості при фізичному навантаженні та заняттях спортом, збільшенню м’язової маси та зменшенню вмісту жиру у клітинах, зменшенню проявів фізичного та психічного перевтомлення та підвищенню концентрації уваги.

Отже L-карнітин має нейропротекторну, гепатопротекторну та кардіопротекторну дії, сприяє зменшенню вираженості ішемії міокарду, зниженню рівня холестерину.

Таким чином, за рекомендацією лікаря, L-Бетаргін® може використовуватись у комплексі запобіжних мір:

– при функціональних порушеннях роботи печінки, при запальних процесах в печінці та їх наслідках;

– при порушеннях функціонування серцево-судинної системи та при атеросклеротичних змінах;

– для усунення наслідків гепатотоксичної дії алкоголю, медикаментів та інших токсичних агентів;

– при станах, пов’язаних з порушенням білкового метаболізму (стреси, перевтома, астенія, травми, голодування тощо).