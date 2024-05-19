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L-БЕТАРГІН розчин стік 10 мл, №20 - Київ (481113) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1103 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
858,99
Економія: -144,37 грн
714,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), стік (3)
1160,60
Економія: -450,00 грн
710,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2), стік (3)
1165,30
Економія: -454,70 грн
710,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
702,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: стік (13)
743,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2), стік (12)
695,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
703,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19), стік (4)
716,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
884,99
Економія: -170,37 грн
714,62 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
996,80
Економія: -233,68 грн
763,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
702,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), стік (2)
733,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1023,90
Економія: -248,62 грн
775,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: стік (13)
1165,30
Економія: -454,70 грн
710,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2), стік (7)
1162,70
Економія: -452,10 грн
710,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
831,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
1162,70
Економія: -452,10 грн
710,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), стік (8)
1165,30
Економія: -454,70 грн
710,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), стік (3)
862,30
Економія: -173,66 грн
688,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (10), стік (1)
695,00 грн