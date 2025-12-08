Косметичні засоби для здоров'я

Лейкопластир мозольний (Corn plaster)

ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
від 48,91 грн
В 5 аптеках
Характеристики
Виробник
Калина Медична Виробнича Компанія
Форма випуску
6 см х 10 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
602-123-20-1/15338 від 18.05.2017