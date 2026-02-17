Львів
Лейкопластир мозольний (Corn plaster)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.3 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
В містах поряд
Вітамін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
450.6 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Вітамін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 19
457.0 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
457.2 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
91,88
Економія при броні:
-6,41 грн
85,47
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-Б
458.8 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
84,70
Економія при броні:
-4,10 грн
80,60
грн
Забронювати
Вітамін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чабани, шосе Одеське, 1
459.5 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Вітамін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Регенераторна, 4
474.4 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
474.9 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
68,00
Економія при броні:
-19,09 грн
48,91
грн
Забронювати
Вітамін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-Е
497.1 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
161.0 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Експрес
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60
220.0 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
