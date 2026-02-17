Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир мозольний (Corn plaster)
Лейкопластир мозольний (Corn plaster)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 3 аптеках у Київ
Вітамін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Регенераторна, 4
7.0 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
68,00
Економія при броні:
-19,09 грн
48,91
грн
Забронювати
Вітамін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
17.1 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
В містах поряд
Вітамін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 19
11.6 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
11.6 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
91,88
Економія при броні:
-6,41 грн
85,47
грн
Забронювати
Вітамін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Чабани, шосе Одеське, 1
13.8 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-Е
32.4 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
89,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Узин, вул. Авіаторів, 71-Б
69.6 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
84,70
Економія при броні:
-4,10 грн
80,60
грн
Забронювати
Експрес
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60
276.3 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
324.3 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
465.5 км
ПЛАСТИР КОСМЕТИЧНИЙ B-HEALTH ВІД МОЗОЛІВ, БОРОДАВОК, НАТОПТИШІВ 6 см х 10 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню