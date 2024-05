дослідження взаємодії з іншими лікарськими засобами проводили тільки у дорослих.

Одночасне застосування дексмедетомідину з анестетиками, седативними, снодійними засобами та опіоїдами може призводити до потенціювання їх ефектів, таких як седація, анестезія, анальгезія та кардіореспіраторні ефекти. Дослідження підтвердили посилення ефектів при застосуванні із севофлураном, ізофлураном, пропофолом, альфентанілом і мідазоламом.

Фармакокінетичні взаємодії між дексмедетомідином та ізофлураном, пропофолом, альфентанілом і мідазоламом не виявлені. Проте у зв’язку з можливими фармакодинамічними взаємодіями при застосуванні цих засобів у комбінації з дексмедетомідином може бути необхідним зниження дози дексмедетомідину або супутнього анестетика, седативного, снодійного засобу чи опіоїду.

У дослідженнях із використанням мікросом печінки людини вивчали здатність дексмедетомідину інгібувати ізоферменти CYP, зокрема CYP 2B6. Згідно з дослідженнями in vitro існує потенційна можливість взаємодії in vivo між дексмедетомідином і субстратами, які метаболізуються переважно за участю CYP 2B6.

In vitro виявлено індукування дексмедетомідину ізоферментами CYP 1A2, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9 і CYP 3A4, тому не виключена ймовірність такої взаємодії in vivo. Клінічна значущість цього ефекту невідома.

У пацієнтів, які приймають лікарські засоби, що спричиняють зниження АТ і брадикардію, наприклад блокатори β-адренорецепторів, слід враховувати можливість посилення зазначених ефектів (хоча додаткове посилення цих ефектів у дослідженні взаємодії з есмололом було помірним).

В одному дослідженні за участю 10 здорових дорослих добровольців введення дексмедетомідину протягом 45 хв з концентрацією у плазмі крові 1 нг/мл не спричинило клінічно значущого підвищення показників нейром’язової блокади, пов’язаної із введенням рокуронію.