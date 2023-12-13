фармакодинаміка. Дексмедетомідин є селективним агоністом α 2 -адренорецепторів із широким спектром фармакологічних властивостей. Він зумовлює симпатолітичний ефект завдяки зниженню вивільнення норадреналіну із закінчень симпатичних нервів. Седативні ефекти зумовлені зниженням збудження у блакитній плямі, ядрі з переважанням норадренергічних нейронів, яке знаходиться у стовбурі головного мозку.

Дексмедетомідин чинить анальгезивну дію і сприяє зниженню доз застосовуваних анестетиків та анальгетиків. Серцево-судинні ефекти мають дозозалежний характер. При низькій швидкості інфузії переважають центральні ефекти, що зумовлює зниження ЧСС і АТ. При застосуванні у вищих дозах переважають периферичні судинозвужувальні ефекти, що призводить до підвищення системного судинного опору й АТ, а також подальшого посилення брадикардії. Дексмедетомідин практично не пригнічує дихання при застосуванні в монотерапії у здорових добровольців.

Показання 1. Седація дорослих пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ).

У плацебо-контрольованих дослідженнях у пацієнтів, які перебували в післяопераційному ВІТ, раніше інтубованих і седованих за допомогою мідазоламу або пропофолу, дексмедетомідин значно знижував потребу як у додатковій седації (мідазолам або пропофол), так і в опіоїдах протягом до 24 год. Більшість пацієнтів, які отримували дексмедетомідин, не потребували додаткової седативної терапії. Пацієнти могли бути успішно екстубовані без припинення інфузії дексмедетомідину.

Дексмедетомідин був подібний до мідазоламу (відношення ризиків (ВР) 1,07; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,971–1,176) і пропофолу (ВР 1,00; 95% ДІ 0,922–1,075) за часом перебування в цільовому діапазоні седації у переважно терапевтичних пацієнтів ВІТ, які потребували тривалої седації від легкої до помірної глибини (від 0 до –3 балів за шкалою збудження-седації Річмонда (RASS)) протягом до 14 днів; скорочував тривалість штучної вентиляції легень порівняно з мідазоламом і зменшував час до екстубації трахеї порівняно з мідазоламом і пропофолом. Пацієнти, які отримували дексмедетомідин, легше прокидалися, краще співпрацювали з персоналом і краще повідомляли про інтенсивність болю порівняно з пацієнтами, які отримували мідазолам або пропофол. У пацієнтів, які отримували дексмедетомідин, частіше розвивалися артеріальна гіпотензія і брадикардія, але рідше — тахікардія порівняно з пацієнтами, які отримували мідазолам. Порівняно з групою, яка отримувала пропофол, частота розвитку тахікардії у пацієнтів, які отримували дексмедетомідин, була вищою, а частота розвитку артеріальної гіпотензії — приблизно однаковою. Оцінка за шкалою CAM-ICU показала, що частота розвитку делірію у пацієнтів, які отримували дексмедетомідин, була нижчою порівняно з мідазоламом, а небажані явища, пов’язані з делірієм, розвивалися рідше у групі дексмедетомідину порівняно з пропофолом. Ті пацієнти, яким припинили терапію дексмедетомідином у зв’язку з недостатньою глибиною седації, були переведені на пропофол або мідазолам. Ризик недостатнього рівня седації був вищим у пацієнтів, яких було тяжко седувати стандартними засобами негайно перед переведенням на інший седативний метод.

Докази ефективності в педіатричній групі були отримані в дозоконтрольованому дослідженні у ВІТ на великій післяопераційній популяції віком від 1 міс до 17 років. Близько 50% пацієнтів, які отримували дексмедетомідин, не потребували додаткової седації за допомогою мідазоламу протягом лікувального періоду тривалістю в середньому 20,3 год, але не більше 24 год. Дані щодо лікування препаратом дітей більше ніж 24 год відсутні. Дані для новонароджених (після 28–44 тиж вагітності) дуже обмежені й стосуються лише низьких доз (≤0,2 мкг/кг/год). Новонароджені можуть бути особливо чутливими до брадикардичних ефектів дексмедетомідину за наявності гіпотермії та при станах, коли серцевий викид залежить від ЧСС.

У подвійних сліпих контрольованих дослідженнях у ВІТ частота пригнічення вироблення кортизолу у пацієнтів, які отримували дексмедетомідин (n=778), становила 0,5% порівняно з 0% у пацієнтів, які отримували мідазолам (n=338) або пропофол (n=275). Цей ефект був відзначений як легкий в 1 випадку і середньої тяжкості — у 3 випадках.

Показання 2. Процедурна седація зі збереженням свідомості.

Два рандомізовані подвійні сліпі плацебо-контрольовані багатоцентрові клінічні дослідження продемонстрували безпеку та ефективність застосування дексмедетомідину для седації неінтубованих дорослих пацієнтів до та/або під час діагностичних або хірургічних процедур.

У першому дослідженні 54% пацієнтів, які отримували дексмедетомідин у дозі 1 мкг/кг маси тіла, і 40% пацієнтів, які отримували дексмедетомідин у дозі 0,5 мкг/кг маси тіла, не потребували додаткової седації мідазоламом порівняно з 3% пацієнтів у групі плацебо.

У другому дослідженні 53% пацієнтів, які отримували дексмедетомідин у дозі 1 мкг/кг маси тіла, не потребували додаткової седації мідазоламом порівняно з 14% пацієнтів у групі плацебо.

Фармакокінетика. Фармакокінетику дексмедетомідину вивчали у здорових добровольців при короткостроковому в/в введенні й у пацієнтів ВІТ при тривалому інфузійному введенні препарату.

Розподіл. Фармакокінетика дексмедетомідину описується двокамерною моделлю. У здорових добровольців спостерігається швидка фаза розподілу із середнім періодом напіврозподілу (Т ½ α) близько 6 хв. Середній Т ½ в термінальній фазі становить близько 1,9–2,5 год (мінімальне значення — 1,35 год, максимальне — 3,68 год), а середній рівноважний об’єм розподілу (Vss) — близько 1,16–2,16 л/кг (90–151 л). Середній плазмовий кліренс (Cl) становить 0,46–0,73 л/год/кг (35,7–51,1 л/год). Середня маса тіла пацієнтів, за допомогою якої розраховували показники Vss і Cl, становила 69 кг.

Плазмова фармакокінетика дексмедетомідину у пацієнтів ВІТ при введенні препарату шляхом інфузій тривалістю більше ніж 24 год була подібною. Розрахункові фармакокінетичні параметри становили: Т ½ — близько 1,5 год, Vss — близько 93 л і Cl — близько 43 л/год. У діапазоні доз 0,2–1,4 мкг/кг/год фармакокінетика дексмедетомідину є лінійною, він не кумулюється при лікуванні тривалістю до 14 днів. 94% дексмедетомідину зв’язується з білками плазми крові. Ступінь зв’язування з білками плазми крові постійний у діапазоні концентрацій 0,85–85 нг/мл. Дексмедетомідин зв’язується як з альбуміном людини в сироватці крові, так і з α 1 -кислим глікопротеїном, переважно з альбуміном у сироватці крові.

Біотрансформація і виведення. Дексмедетомідин повністю метаболізується в печінці. Існують три типи початкових метаболічних реакцій: безпосередня N-глюкуронізація, безпосереднє N-метилювання і каталізоване цитохромом Р450 окиснення. Головними метаболітами дексмедетомідину у крові є два ізомерних N-глюкуроніди. Метаболіт H-1 (N-метил-3-гідроксиметилдексмедетомідину О-глюкуронід) також є важливим продуктом біотрансформації дексмедетомідину. Ферменти системи цитохрому Р450 каталізують утворення двох другорядних циркулюючих метаболітів: 3-гідроксиметилдексмедетомідину (утворюється шляхом гідроксилювання 3-метильної групи дексмедетомідину) і Н-3 (утворюється шляхом окиснення імідазольного кільця). Наявні дані свідчать, що утворення окиснених метаболітів відбувається за участю ряду ізоферментів цитохрому Р450 (CYP 2A6, CYP 1A2, CYP 2E1, CYP 2D6 і CYP 2C19). Ці метаболіти не виявляють суттєвої фармакологічної активності.

Через 9 днів після в/в введення міченого радіоактивним ізотопом дексмедетомідину близько 95% радіоактивності виявлено в сечі й 4% — у калі. Головними метаболітами в сечі є два ізомерних N-глюкуроніди, які разом відповідають близько 34% введеної дози, і N-метил-3-гідроксиметилдексмедетомідину О-глюкуронід, який відповідає 14,51% дози. Другорядні метаболіти дексмедетомідинкарбонова кислота, 3-гідроксиметилдексмедетомідин і його О-глюкуронід відповідають 1,11–7,66% дози кожен. Менше 1% дексмедетомідину виявляється в сечі у незміненому вигляді. Близько 28% метаболітів у сечі є неідентифікованими другорядними метаболітами.

Фармакокінетика в особливих групах пацієнтів. Значних відмінностей фармакокінетики дексмедетомідину у пацієнтів різного віку і статі не відзначено.

Зв’язування дексмедетомідину з білками плазми крові знижене в осіб з порушеннями функції печінки порівняно зі здоровими добровольцями. Середня частка незв’язаного дексмедетомідину у плазмі крові варіювала від 8,5% у здорових добровольців до 17,9% у хворих із тяжкими порушеннями функції печінки. У пацієнтів із різним ступенем порушення функції печінки (класів A, B або C за шкалою Чайлда — П’ю) печінковий кліренс дексмедетомідину був знижений, а Т ½ з плазми крові — триваліший. Середні значення плазмового кліренсу незв’язаного дексмедетомідину у пацієнтів із легкими, помірними та тяжкими порушеннями функції печінки становили відповідно 59; 51 і 32% показників у здорових добровольців. Середній Т ½ з плазми крові у пацієнтів з легкими, помірними і тяжкими порушеннями функції печінки подовжувався до 3,9; 5,4 і 7,4 год відповідно. Хоча підбір дози дексмедетомідину здійснюється за ступенем седативного ефекту, слід розглянути доцільність зниження початкової чи підтримувальної дози препарату для пацієнтів із порушеннями функції печінки залежно від ступеня порушення та клінічної відповіді на терапію.

Фармакокінетика дексмедетомідину у пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв) не змінюється порівняно зі здоровими добровольцями.

Дані щодо застосування у дітей від новонароджених (після 28–44 тиж вагітності) до дітей віком 17 років обмежені. Т ½ дексмедетомідину у дітей (віком від 1 міс до 17 років) порівнянний із відповідним показником у дорослих, але у новонароджених (віком до 1 міс) він дещо триваліший. У вікових групах від 1 міс до 6 років плазмовий кліренс з поправкою на масу тіла був вищим, але у дітей старшого віку знижувався. Внаслідок незрілості у новонароджених дітей (віком до 1 міс) плазмовий кліренс із поправкою на масу тіла є нижчим (0,9), ніж у старших вікових групах.