седація дорослих пацієнтів, які перебувають у ВІТ, відділенні анестезіології та реанімації і потребують рівня седації не глибше, ніж пробудження у відповідь на голосову стимуляцію (відповідає діапазону від 0 до -3 балів за шкалою RASS)

Попередньо інтубованих і седованих пацієнтів можна переводити на дексмедетомідін з початковою швидкістю інфузії 0,7 мкг/кг/год з подальшим коригуванням дози в межах діапазону 0,2-1,4 мкг/кг/год для досягнення бажаного рівня седації, в залежності від реакції хворого.

Максимальна доза

Не слід перевищувати максимальну дозу 1,4 мкг/кг/год.

Тривалість терапії . Не більше 14 днів відсутня. Для більш тривалого застосування препарату необхідно регулярно оцінювати стан пацієнта.

Седация неінтубованих дорослих пацієнтів до та/або під час діагностичних або хірургічних процедур, що вимагають седації, тобто процедурна седація зі збереженням свідомості.

Початкові дози при процедурної седації

Для дорослих пацієнтів: інфузія навантажувальної дози 1,0 мкг/кг протягом 10 хв. Для менш інвазивних процедур, наприклад офтальмохірургія, може бути придатною інфузія навантажувальної дози 0,5 мкг/кг протягом 10 хв.

При волоконно-оптичній інтубації дорослих пацієнтів у свідомості: інфузія в навантажувальної дозі 1 мкг/кг протягом 10 хв.

Підтримуюча інфузія зазвичай починається з дози 0,6 мкг/кг/год і титруються для досягнення бажаного клінічного ефекту в діапазоні доз 0,2-1 мкг/кг/год.

При волоконно-оптичної інтубації дорослих пацієнтів у свідомості: підтримуюча інфузія зі швидкістю 0,7 мкг/кг/год протягом всього періоду до видалення ендотрахеальної трубки.