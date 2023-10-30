лікарський засіб застосовувати перорально дорослим та дітям віком від 12 років. Прийом препарату не залежить від прийому їжі.

Симптоматичне лікування порушень з боку ШКТ: по 1 капсулі 3 рази на добу.

Як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень: по 1 капсулі 3 рази на добу за день до дослідження і ще 1 капсулу — вранці в день його проведення.

Як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими миючими засобами): дозування залежить від тяжкості інтоксикації.

Мінімальна рекомендована доза — 3 капсули.

Тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально. За необхідності лікарський засіб можна приймати тривалий час.

Діти. Лікарський засіб застосовують дітям віком від 12 років. Дітям віком до 12 років препарат призначають у вигляді рідких лікарських форм.