Афлетин (Afletin) (342740) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Афлетин інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Симетикон, який входить до складу препарату, — це нетоксична інертна поверхнево-активна речовина, виготовлена на основі кремнію, піногасник. Він змінює поверхневий натяг пухирців газу, що утворюються у кишечнику, і спричиняє їх руйнування. Гази, що вивільняються при цьому, можуть як поглинатися стінками кишечнику, так і виводитися з організму завдяки перистальтиці кишечнику. Застосування симетикону до початку діагностичних досліджень органів черевної порожнини запобігає виникненню дефектів зображення, що спричиняються пухирцями газу; сприяє ретельному зрошенню слизової оболонки товстої кишки контрастною речовиною, що запобігає розриву контрастної плівки навіть у разі здуття кишечнику.
Фармакокінетика. Симетикон діє винятково на поверхні пухирців газу і не всмоктується слизовою оболонкою травного тракту. Симетикон після перорального прийому виводиться у незміненому вигляді. Симетикон не чинить центральної дії.
Показання Афлетин
• симптоматичне лікування у разі порушень з боку ШКТ, пов’язаних із газоутворенням, наприклад метеоризму, у тому числі у післяопераційний період.
• Як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини (рентгенографія, УЗД) та при підготовці до гастродуоденоскопії.
• Як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими миючими засобами).
Застосування Афлетин
лікарський засіб застосовувати перорально дорослим та дітям віком від 12 років. Прийом препарату не залежить від прийому їжі.
Симптоматичне лікування порушень з боку ШКТ: по 1 капсулі 3 рази на добу.
Як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень: по 1 капсулі 3 рази на добу за день до дослідження і ще 1 капсулу — вранці в день його проведення.
Як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими миючими засобами): дозування залежить від тяжкості інтоксикації.
Мінімальна рекомендована доза — 3 капсули.
Тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально. За необхідності лікарський засіб можна приймати тривалий час.
Діти. Лікарський засіб застосовують дітям віком від 12 років. Дітям віком до 12 років препарат призначають у вигляді рідких лікарських форм.
Протипоказання
підвищена чутливість до лікарського засобу та його компонентів; кишкова непрохідність; обструктивні захворювання травного тракту.
Побічна дія
з боку імунної системи: алергічні прояви, реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, шкірний висип, кропив’янку.
Особливості застосування
при повторній появі скарг або при тривалих скаргах з боку травного тракту слід звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Клінічних даних щодо застосування лікарського засобу Афлетин вагітними немає. Оскільки активний компонент не всмоктується слизовою оболонкою травного тракту, не слід очікувати будь-якого впливу лікарського засобу на плід або накопичення препарату у грудному молоці.
Застосування лікарського засобу Афлетин у період вагітності чи годування грудьми можливе тільки тоді, коли очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода чи дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Оскільки симетикон є інертною речовиною, яка не абсорбується, вплив на керування транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами практично виключений.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
левотироксин може зв’язуватися із симетиконом. Абсорбція левотироксину у кишечнику може бути порушена при одночасному прийомі із симетиконом.
Передозування
досі випадки передозування невідомі. Оскільки симетикон у хімічному та фізіологічному відношенні інертний, то інтоксикація практично виключена. У разі застосування доз, вищих, ніж рекомендовано, слід звернутися до лікаря.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.