фармакодинаміка

Механізм дії . Цефуроксиму аксетил гідролізується ферментами естерази до активного антибіотика цефуроксиму. Цефуроксим пригнічує синтез клітинної оболонки мікроорганізмів шляхом прикріплення до пеніцилінзв’язувальних білків (ПЗБ). Це призводить до переривання біосинтезу клітинної стінки (пептидоглікану), що спричиняє лізис і загибель бактеріальних клітин.

Механізм резистентності . Резистентність до цефуроксиму може бути пов’язана з одним або декількома із таких процесів:

– гідроліз β-лактамаз, у тому числі (але не тільки) за допомогою розширеного спектра β-лактамаз (ESBLs) і AmpC-ферментів, які можуть бути індукованими або стабільно активованими у певних аеробних грамнегативних видів бактерій;

– зниження спорідненості ПЗБ для цефуроксиму;

– зовнішня мембранна непроникність, яка обмежує доступ цефуроксиму до ПЗБ у грамнегативних бактерій;

– бактеріальні ефлюксні насосні системи.

Очікується, що організми, які набули резистентності до інших ін’єкційних форм цефалоспоринів, є стійкими до цефуроксиму.

Залежно від механізму резистентності організми з набутою резистентністю до пеніцилінів можуть демонструвати зниження чутливості або резистентність до цефуроксиму.

Граничні концентрації цефуроксиму аксетилу . Граничні мінімальні інгібуючі концентрації (МІК) цефуроксиму, значення яких ґрунтується на визначенні бактеріального росту відповідно до стандартів Європейського комітету з визначення чутливості до антибіотиків (EUCAST), представлено в табл. 1.

Таблиця 1



Бактерії МІК, мг/мл Чутливі Нечутливі Enterobacteriaceae1,2 ≤8 >8 Staphylococcus spp. Примітка3 Примітка3 Streptococcus A, B, C і G Примітка4 Примітка4 Streptococcus рneumoniaе ≤0,25 >0,5 Moraxella catarrhalis ≤0,125 >4 Haemophilus influenzae ≤0,125 >1 Невидові, пов’язані з граничними значеннями1 НД5 НД5



1Граничні концентрації цефалоспоринів для Enterobacteriaceae виявляють усі клінічно важливі механізми резистентності (включаючи ESBL і опосередковані AmpC плазміди). Деякі штами, які продукують β-лактамази, є чутливими або мають проміжну чутливість до цефалоспоринів 3-го або 4-го покоління з цими граничними концентраціями і мають бути представлені, як визначено, тобто наявність або відсутність ESBL сама по собі не впливає на категоризацію чутливості. У багатьох регіонах виявлення та характеристики ESBL рекомендуються або є обов’язковими з метою боротьби з інфекцією.

2Тільки неускладнені інфекції сечовивідних шляхів (цистит) (див. ПОКАЗАННЯ).

3Чутливість стафілококів до цефалоспоринів зумовлена чутливістю до метициліну за винятком цефтазидиму, цефіксиму і цефтибутену, які не мають граничних концентрацій і їх не слід застосовувати для лікування стафілококової інфекції.

4β-Лактамна чутливість β-гемолітичних стрептококів групи А, В, С і G зумовлена чутливістю до пеніциліну.

5Недостатньо даних, які підтверджують, що зазначені штами є хорошою мішенню для терапії препаратом. МІК з уточненнями, але без віднесення до чутливих чи нечутливих мікроорганізмів.

Мікробіологічна чутливість . Набута резистентність до антибіотика відрізняється у різних регіонах та з часом, а для окремих штамів може відрізнятися суттєво. При необхідності бажано звернутися до місцевих даних з чутливості до антибіотика, особливо при лікуванні тяжких інфекцій.

Цефуроксим зазвичай має високу активність щодо таких мікроорганізмів in vitro (табл. 2).

Таблиця 2



Чутливі мікроорганізми Грампозитивні аероби:

Staphylococcus aureus (метицилінчутливі)*

Коагулазонегативний стафілокок (метицилінчутливий)

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae Грамнегативні аероби:

Haemophilus influenzae

Нaemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis Спірохети:

Вorrelia burgdorferi Мікроорганізми, для яких набута резистентність може становити проблему Грампозитивні аероби:

Streptococcus pneumoniae Грамнегативні аероби:

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

штами Proteus (інші, ніж P. vulgaris)

штами Providencia Грампозитивні анаероби:

штами Peptostreptococcus

штами Propionibacterium Грамнегативні анаероби:

штами Fusobacterium

штами Bacteroides Резистентні мікроорганізми Грампозитивні аероби:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium Грамнегативні аероби:

штами Acinetobacter.

штами Campylobacter

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens Грамнегативні анаероби:

Bacteroides fragilis Інші:

штами Chlamydia

штами Mycoplasma

штами Legionella