Анксіомедін® рекомендується для профілактики та комплексного використання при легких та помірних тривожних розладах, що супроводжуються роздратуванням, емоційною лабільністю, відчуттям тривожності та страху, низькою здатністю до адаптації. Анксіомедін® не викликає порушення концентрації уваги, тому його можна вживати впродовж робочого дня або під час навчання.

Анксіомедін не викликає звикання, а після завершення курсу не розвиваються симптоми відміни.

Екстракт ашвагандхи (Withania somnifera) містить низку активних алкалоїдів та стероїдних лактонів (анолідів). Доведено, що сітоінозид VII та сітоінозид VIII виявляють анксіолітичну активність. Сітоінозиди IX та X відповідають за ефекти екстракту, пов’язані з покращенням пам’яті, когнітивних функцій та опором стресу. Ашвагандха чинить багатоцільовий ефект на різні органи та системи. Екстракт має доведені адаптогенні властивості, тобто покращує здатність справлятися зі стресом. Під час підвищеного напруження допомагає організму нормалізувати фізіологічні процеси та адаптуватися до змін. Клінічні дослідження довели, що ашвагандха зумовлює суттєву протитривожну дію, що підтверджується не лише змінами за шкалами тривожності, а й безпосередньо здатністю знижувати рівень кортизолу — гормону стресу.

L-тіанін (L-theanine) — амінокислота природного походження, що походить від глутамінової кислоти. Міститься головним чином у чаї (Camellia sinensis). L-тіанін проникає через ГЕБ та сприяє релаксуючій дії, заспокоює нервову систему, покращує концентрацію та увагу, але при цьому не чинить прямої седативної дії й не викликає уповільнення реакцій.

L-тіанін сприяє синтезу ГАМК у головному мозку та сам здатен стимулювати ГАМК-рецептори. L-тіанін генерує та регулює альфа-хвилі (частота 8–12 Гц) у головному мозку, які відповідають за релаксацію, концентрацію та творчу діяльність людини. Клінічно доведено, що L-тіанін викликає анксіолітичний ефект при впливі різних тривожних чинників. Клінічні дослідження свідчать, що L-тіанін підвищує α-активність головного мозку та знижує рівень тривоги згідно із шкалами тривожності.

Екстракт пасифлори (Passiflora incarnatа) містить алкалоїди індольного ряду (гарман, гармін, гармол), деякі флавоноїди (вітексин, квертецин), а також кумарини, хінони тощо. Компоненти екстракту інгібують моноаміноксидазу (МАО) та активують ГАМК-рецептори в головному мозку. Клінічні дослідження показують, що екстракт пасифлори зменшує прояви тривожності, напруження, що зумовлює помірну анксіолітичну дію.