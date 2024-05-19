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Анксіомедін® капсули 300 мг, №20 - Київ (544023) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 676 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
433,99
Економія: -86,26 грн
347,73 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: капсули (1)
501,40
Економія: -155,20 грн
346,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
501,30
Економія: -155,10 грн
346,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), капсули (1)
362,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
369,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (29), капсули (1)
387,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
501,30
Економія: -155,10 грн
346,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
439,99
Економія: -92,26 грн
347,73 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
482,30
Економія: -117,15 грн
365,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
494,10
Економія: -147,90 грн
346,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: капсули (1)
501,40
Економія: -155,20 грн
346,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1), капсули (1)
501,40
Економія: -155,20 грн
346,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
501,40
Економія: -155,20 грн
346,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
418,71
Економія: -78,73 грн
339,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6), капсули (1)
386,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
501,40
Економія: -155,20 грн
346,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: капсули (1)
375,36 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
501,10
Економія: -154,90 грн
346,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
429,04
Економія: -110,21 грн
318,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
408,99
Економія: -61,26 грн
347,73 грн