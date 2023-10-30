Бактопік мазь (Bactopic ointment) (340229) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бактопік мазь інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Мупіроцин ― антибактеріальний засіб для місцевого застосування, активний щодо мікроорганізмів, які викликають більшість інфекційних захворювань шкіри, серед яких Staphylococcus aureus, включаючи метицилінрезистентні штами, інші стафілококи та стрептококи. Препарат також активний щодо до грамнегативних мікроорганізмів, таких як Escherichia coli та Haemophilus influenzae.
Мупіроцин є сильним інгібітором синтезу бактеріального протеїну та РНК шляхом пригнічення ізолейцил-трансфер-РНК-синтетази.
Фармакокінетика. Після місцевого застосування мазі Бактопік мупіроцин мінімально абсорбується системно, а та кількість, що абсорбується, швидко метаболізується до мікробіологічно неактивного метаболіту монієвої кислоти. Проникнення мупіроцину у глибші епідермальні та дермальні шари шкіри збільшується на пошкоджених ділянках шкіри та під оклюзійними пов’язками.
Показання Бактопік мазь
місцеве лікування бактеріальних інфекцій шкіри, наприклад імпетиго, фолікуліту, фурункульозу, спричинених чутливими до дії мупіроцину мікроорганізмами.
Застосування Бактопік мазь
дорослі, діти та пацієнти літнього віку. Мазь у невеликій кількості слід наносити на уражені ділянки шкіри 2–3 рази на добу протягом періоду до 10 днів, залежно від відповіді на лікування.
На оброблену маззю ділянку шкіри можна накладати пов’язку.
Печінкова недостатність. Корекція дози не потрібна.
Ниркова недостатність. Див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ.
Літній вік. Обмежень у застосуванні немає, якщо тільки під час лікування не виникають умови для всмоктування поліетиленгліколю, що входить до складу мазі Бактопік, і не з’являються ознаки помірної або тяжкої ниркової недостатності.
Лікарський засіб призначений для зовнішнього застосування.
Після нанесення препарату на шкіру слід ретельно вимити руки.
Не змішувати мазь з іншими препаратами, тому що при розведенні мазі зменшується її антибактеріальна активність та може втрачатися стабільність мупіроцину в мазі.
Мазь, що залишилася в тубі після закінчення лікування, необхідно утилізувати.
Діти. Застосовують у дітей віком від 2 міс.
Протипоказання
гіперчутливість до мупіроцину або будь-якого іншого компонента препарату.
Дана лікарська форма не призначена для офтальмологічного та інтраназального застосування.
Побічна дія
побічні реакції класифіковано за органами і системами та частотою виникнення. Частота виникнення побічних ефектів визначається таким чином: дуже часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), рідко (>1/10000, <1/1000), дуже рідко (<1/10000, включаючи поодинокі випадки).
З боку імунної системи:
Дуже рідко: системні алергічні реакції, включаючи анафілаксію, генералізовані висипи, кропив’янку та ангіоневротичний набряк.
З боку шкіри та підшкірних тканин:
Часто: відчуття печіння у ділянці нанесення мазі, екзема.
Нечасто: свербіж, еритема, біль та сухість шкіри у ділянці нанесення мазі. Шкірні реакції підвищеної чутливості: висипання, посилення ексудації, припухлість у місці нанесення мазі, контактний дерматит.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення.
З боку травного тракту: нудота, абдомінальний біль, виразковий стоматит.
Особливості застосування
реакції гіперчутливості. У разі виникнення реакцій гіперчутливості або тяжких місцевих реакцій з боку шкіри при застосуванні мазі лікування слід припинити, ділянку шкіри промити водою для видалення залишків мазі та призначити відповідну терапію.
Псевдомембранозний коліт. Як і при лікуванні іншими антибактеріальними препаратами, тривале застосування мупіроцину може призводити до надмірного росту нечутливих мікроорганізмів.
При застосуванні антибіотиків можливий розвиток псевдомембранозного коліту, ступінь тяжкості якого може коливатися від легкої форми до стану, небезпечного для життя. Тому важливо розглянути можливість такого діагнозу у пацієнтів, у яких виникає діарея під час або після застосування антибіотиків. Хоча імовірність розвитку цього явища при місцевому застосуванні мупіроцину менша, у разі виникнення тривалої або вираженої діареї, або спазмів у животі лікування слід негайно припинити та провести додаткове обстеження пацієнта.
Ниркова недостатність. Мазь Бактопік не слід наносити на ділянки відкритих ран або ушкоджені ділянки шкіри, особливо за наявності помірної або тяжкої ниркової недостатності, оскільки можливе всмоктування значної кількості поліетиленгліколю, що екскретується нирками.
Мазь Бактопік не можна застосовувати:
– для лікування захворювань очей;
– інтраназально;
– у поєднанні з катетерами;
– у ділянці катетеризації центральних вен.
Випадкове потрапляння препарату в очі. Слід уникати потрапляння препарату в очі. Якщо це трапилося, очі слід ретельно промити водою до повного видалення залишків мазі.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. Дослідження мупіроцину на тваринах не виявили ознак шкідливого впливу на плід. Клінічні дані щодо застосування мазі із мупіроцином у період вагітності відсутні. Мазь Бактопік слід застосовувати під час вагітності лише тоді, коли потенційна користь для матері буде переважати можливий ризик для плода.
Період годування грудьми. Даних щодо екскреції мупіроцину у грудне молоко при його місцевому застосуванні немає. При необхідності можливе лікування маззю тріщин сосків молочних залоз, однак перед годуванням дитини їх слід ретельно промити.
Фертильність. Даних щодо впливу мупіроцину на фертильність людей немає. Дослідження на тваринах не виявили впливу на фертильність.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Жодних побічних реакцій, які б чинили негативний вплив на здатність керувати транспортними засобами або управляти іншими механізмами, не виявлено.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
взаємодій з іншими лікарськими засобами не виявлено.
Передозування
симптоми. Токсичність мазі Бактопік дуже низька. Досвід щодо симптомів передозування мупіроцину обмежений.
Лікування. У разі передозування при місцевому застосуванні мазі або випадковому її проковтуванні специфічне лікування відсутнє. Показана симптоматична терапія та відповідний моніторинг стану пацієнта.
У разі проковтування великої кількості мазі слід ретельно контролювати функцію нирок у пацієнтів із нирковою недостатністю, враховуючи можливу побічну дію поліетиленгліколю.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.