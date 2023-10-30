реакції гіперчутливості. У разі виникнення реакцій гіперчутливості або тяжких місцевих реакцій з боку шкіри при застосуванні мазі лікування слід припинити, ділянку шкіри промити водою для видалення залишків мазі та призначити відповідну терапію.

Псевдомембранозний коліт. Як і при лікуванні іншими антибактеріальними препаратами, тривале застосування мупіроцину може призводити до надмірного росту нечутливих мікроорганізмів.

При застосуванні антибіотиків можливий розвиток псевдомембранозного коліту, ступінь тяжкості якого може коливатися від легкої форми до стану, небезпечного для життя. Тому важливо розглянути можливість такого діагнозу у пацієнтів, у яких виникає діарея під час або після застосування антибіотиків. Хоча імовірність розвитку цього явища при місцевому застосуванні мупіроцину менша, у разі виникнення тривалої або вираженої діареї, або спазмів у животі лікування слід негайно припинити та провести додаткове обстеження пацієнта.

Ниркова недостатність. Мазь Бактопік не слід наносити на ділянки відкритих ран або ушкоджені ділянки шкіри, особливо за наявності помірної або тяжкої ниркової недостатності, оскільки можливе всмоктування значної кількості поліетиленгліколю, що екскретується нирками.

Мазь Бактопік не можна застосовувати:

– для лікування захворювань очей;

– інтраназально;

– у поєднанні з катетерами;

– у ділянці катетеризації центральних вен.

Випадкове потрапляння препарату в очі. Слід уникати потрапляння препарату в очі. Якщо це трапилося, очі слід ретельно промити водою до повного видалення залишків мазі.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Дослідження мупіроцину на тваринах не виявили ознак шкідливого впливу на плід. Клінічні дані щодо застосування мазі із мупіроцином у період вагітності відсутні. Мазь Бактопік слід застосовувати під час вагітності лише тоді, коли потенційна користь для матері буде переважати можливий ризик для плода.

Період годування грудьми. Даних щодо екскреції мупіроцину у грудне молоко при його місцевому застосуванні немає. При необхідності можливе лікування маззю тріщин сосків молочних залоз, однак перед годуванням дитини їх слід ретельно промити.

Фертильність. Даних щодо впливу мупіроцину на фертильність людей немає. Дослідження на тваринах не виявили впливу на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Жодних побічних реакцій, які б чинили негативний вплив на здатність керувати транспортними засобами або управляти іншими механізмами, не виявлено.