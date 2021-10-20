Ескузан® Лонг (Aescusan® Long) (339355) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Ескузан Лонг інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
есцин, основний активний компонент екстракту насіння кінського каштану, зумовлює антиексудативну та судинозміцнювальну дію.
Фармакодинаміка. Глікокалікс (мукополісахариди) діє як молекулярне сито в капілярних стінках: великі частинки, такі як протеїни, не можуть проникнути за межі судин. У крові пацієнтів із варикозом вен міститься підвищена кількість лізосомних ферментів, які в результаті ферментативного розпаду пошкоджують мукополісахариди, і внаслідок цього «молекулярне сито» стінок судин стає проникним для великих частинок (протеїнів). Як результат під дією осмотичного тиску вода виходить із судин у позасудинний простір, що призводить до розвитку набряку. Екстракт із насіння кінського каштану знижує активність лізосомних ензимів у крові. Таким чином відновлюється рівновага між синтезом і розпадом мукополісахаридів, яка була патологічно зміщена за рахунок лізосомних ферментів. Патологічно підвищена проникність судин внаслідок хронічної венозної недостатності регулюється завдяки зниженню проникності капілярних стінок. Таким чином створюється фізіологічна рівновага між рівнем фільтрації та абсорбції води, яка при підвищеній фільтрації призводить до утворення набряку внаслідок підвищеної проникності стінок судин для макромолекул. Екстракт насіння кінського каштану знижує фільтрацію, що запобігає розвитку набряку, а при тривалому застосуванні завдяки покращенню водного балансу досягається і регресія набряку.
Фармакокінетика. За даними попередніх досліджень показано, що до 0,11% препарату Ескузан лонг, капсули пролонгованої дії по 50 мг, при пероральному застосуванні відтворюється в сечі у вигляді незміненого есцину. Низькі рівні ниркового кліренсу (4,8 мл/хв) свідчать, що процес виведення есцину при пероральному застосуванні в основному відбувається завдяки біотрансформації зовнішнім шляхом, можливо, в крові та печінці. Есцин можна повністю вивести з організму за допомогою гемодіалізу.
Показання Ескузан Лонг
хронічна венозна недостатність:
– набряки ніг;
– важкість та біль у ногах, свербіж;
– судоми литкових м’язів.
Застосування Ескузан Лонг
препарат застосовують внутрішньо по 1 капсулі 2 рази на добу (зранку і ввечері) до вживання їжі. Капсули ковтають цілими, запиваючи достатньою кількістю води. В разі виникнення незначних розладів шлунка чи кишечнику рекомендується приймати капсули під час їжі.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від тяжкості захворювання і клінічної ефективності препарату.
Протипоказання
підвищена чутливість до сухого екстракту з насіння кінського каштану та/чи до будь-якої складової препарату. Ниркова недостатність.
Побічна дія
частота появи побічних реакцій класифікується таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (від ≥1/100 і <1/10), нечасто (від ≥1/1000 і <1/100), рідко (від ≥1/10 000 і <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), невідомо (не піддаються оцінці на основі наявних даних).
Можуть виникнути нижченаведені небажані ефекти.
З боку травної системи (нечасто): діарея, нудота та блювання, шлунково-кишковий дискомфорт.
З боку нервової системи (нечасто): головний біль, запаморочення.
З боку серцево-судинної системи (дуже рідко): тахікардія, АГ.
З боку репродуктивної системи (дуже рідко): метрорагія.
З боку шкіри (реакції підвищеної чутливості) рідко: алергічний дерматит (свербіж, висипання, еритема, екзема). Дуже рідко: алергічні реакції тяжкого ступеня (у деяких випадках із кровотечею).
При застосуванні препарату у високих дозах можливі нефротоксичні реакції, тромбоз.
Особливості застосування
якщо відзначається запалення шкіри, тромбофлебіт або підшкірне ущільнення, сильний біль, виразки, несподіваний набряк однієї чи обох ніг, серцева або ниркова недостатність, слід негайно повідомити про це лікарю, оскільки це може бути проявом серйозного захворювання.
При одночасному застосуванні з препаратом-антикоагулянтом необхідно проводити постійний моніторинг показників згортання крові.
Слід дотримуватися застосування всіх призначених неінвазивних заходів, таких як бинтування ніг, носіння підтримувальних панчіх або обливання холодною водою.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. У зв’язку з відсутністю достатніх даних не рекомендується застосування препарату в період вагітності та годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Застосування препарату не впливає на здатність керувати транспортними засобами чи працювати з механізмами.
Діти. Препарат не рекомендовано призначати дітям (віком до 18 років) у зв’язку з відсутністю даних щодо безпеки.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
препарат посилює дію антитромботичних засобів. Антибіотики цефалоспоринового ряду підвищують концентрацію вільного есцину в крові та ризик розвитку побічних ефектів.
Слід уникати одночасного застосування препарату з аміноглікозидними антибіотиками у зв’язку з посиленням токсичної дії аміноглікозидів на нирки.
Передозування
при передозуванні сапоніни, що містяться в насінні кінського каштану, можуть спричиняти нудоту; також можливі блювання та діарея, сонливість, марення, мідріаз, можливий летальний кінець у результаті дихального паралічу через 24–48 год.
Лікування: якщо відсутнє блювання і була прийнята велика кількість препарату, рекомендується промивання шлунка (наприклад 0,02% р-ном перманганату калію) і прийом активованого вугілля; симптоматичне лікування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.