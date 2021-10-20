есцин, основний активний компонент екстракту насіння кінського каштану, зумовлює антиексудативну та судинозміцнювальну дію.

Фармакодинаміка. Глікокалікс (мукополісахариди) діє як молекулярне сито в капілярних стінках: великі частинки, такі як протеїни, не можуть проникнути за межі судин. У крові пацієнтів із варикозом вен міститься підвищена кількість лізосомних ферментів, які в результаті ферментативного розпаду пошкоджують мукополісахариди, і внаслідок цього «молекулярне сито» стінок судин стає проникним для великих частинок (протеїнів). Як результат під дією осмотичного тиску вода виходить із судин у позасудинний простір, що призводить до розвитку набряку. Екстракт із насіння кінського каштану знижує активність лізосомних ензимів у крові. Таким чином відновлюється рівновага між синтезом і розпадом мукополісахаридів, яка була патологічно зміщена за рахунок лізосомних ферментів. Патологічно підвищена проникність судин внаслідок хронічної венозної недостатності регулюється завдяки зниженню проникності капілярних стінок. Таким чином створюється фізіологічна рівновага між рівнем фільтрації та абсорбції води, яка при підвищеній фільтрації призводить до утворення набряку внаслідок підвищеної проникності стінок судин для макромолекул. Екстракт насіння кінського каштану знижує фільтрацію, що запобігає розвитку набряку, а при тривалому застосуванні завдяки покращенню водного балансу досягається і регресія набряку.

Фармакокінетика. За даними попередніх досліджень показано, що до 0,11% препарату Ескузан лонг, капсули пролонгованої дії по 50 мг, при пероральному застосуванні відтворюється в сечі у вигляді незміненого есцину. Низькі рівні ниркового кліренсу (4,8 мл/хв) свідчать, що процес виведення есцину при пероральному застосуванні в основному відбувається завдяки біотрансформації зовнішнім шляхом, можливо, в крові та печінці. Есцин можна повністю вивести з організму за допомогою гемодіалізу.