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Активні речовини — “Е”ЕСЦИН* (AESCINUM*)

ЕСЦИН* (AESCINUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Ескузан® Лонг капсули подовженої дії, 50 мг, № 60; esparma
Ескузан® Лонг Капсули подовженої дії, 50 мг, № 60 esparma
В 581 аптеці
від 305,79 грн
Ціни в аптеках
Веноплант таблетки з відстроченим вивільненням, № 20; Швабе
Веноплант Таблетки з відстроченим вивільненням, № 20 Швабе
В 502 аптеках
від 231,13 грн
Ціни в аптеках
Ескувен® гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Тернофарм
Ескувен® Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Тернофарм
В 490 аптеках
від 68,94 грн
Ціни в аптеках
Ескувен® гель, 1 %, туба, 30 г, № 1; Тернофарм
Ескувен® Гель, 1 %, туба, 30 г, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Венітан® гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Sandoz
Венітан® Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Sandoz
Немає в наявності