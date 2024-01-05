Активні речовини — “Е”ЕСЦИН* (AESCINUM*) ЕСЦИН* (AESCINUM*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 5 препаратів Плитка Список Ескузан® Лонг Капсули подовженої дії, 50 мг, № 60 esparma В 581 аптеці від 305,79 грн Ціни в аптеках Веноплант Таблетки з відстроченим вивільненням, № 20 Швабе В 502 аптеках від 231,13 грн Ціни в аптеках Ескувен® Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Тернофарм В 490 аптеках від 68,94 грн Ціни в аптеках Ескувен® Гель, 1 %, туба, 30 г, № 1 Тернофарм Немає в наявності Ціни в аптеках Венітан® Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Sandoz Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЕСЦИН*