Діакобал (Diacobal) (339191) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Діакобал інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Метилкобаламін — це одна із активних форм вітаміну B12. Вітамін В12 необхідний для синтезу ядерного білка і мієліну, репродукції клітин, нормального росту і нормального еритропоезу. В порівнянні з іншими формами вітаміну В12 метилкобаламін на субклітинному рівні краще транспортується в органели нейронів. Саме завдяки такій властивості він є більш ефективним при лікуванні захворювань нервової системи.
Метилкобаламін є коферментом метіонінсинтази — ферменту, що бере участь у перетворенні гомоцистеїну на метіонін у реакціях метилювання білків та ДНК. Відомо, що метилкобаламін нормалізує аксональний транспорт білкових комплексів та сприяє регенерації аксонів. Також метилкобаламін сприяє мієлінізації нейронів завдяки стимуляції синтезу фосфоліпідів. Крім того, метилкобаламін відновлює уповільнену синаптичну передачу і знижує вміст нейротрансмітерів до нормального рівня.
Застосування терапевтичних доз метилкобаламіну сприяє детоксикаційним процесам у нервовій системі завдяки зростанню вмісту тетрогідрофолату. Також метилкобаламін сприяє перетворенню гомоцистеїну в S-аденозинметіонін, який є універсальним донором метильних груп, що спричиняє активізацію реакцій трансметилювання.
Фармакокінетика. При одноразовому пероральному прийомі препарату натще в разових дозах 120 мкг і 1500 мкг у здорових дорослих добровольців чоловічої статі пікова концентрація загального вітаміну B12 в плазмі крові досягається через 3 год, цей показник є дозозалежним. Від 40% до 90% сукупної кількості загального B12, виведеного з сечею за 24 год після прийому, було виведено протягом перших 8 год.
При подальшому багаторазовому пероральному прийомі в дозі 1500 мкг/добу протягом 12 послідовних тижнів у здорових дорослих добровольців чоловічої статі визначалися пікові концентрації загального вітаміну B12 у сироватці крові аж до 4 тиж після останнього прийому. Концентрація в сироватці зростає протягом перших 4 тижн після початку прийому, досягнувши рівня, що перевищує вихідне значення приблизно в два рази. Після цього спостерігається поступове збільшення, яке досягає максимуму, що у 2,8 раза більше вихідного значення, на 12-му тижні прийому препарату. Концентрація в сироватці знижується після останнього прийому (12 тиж), але все ще перевищує вихідне значення в 1,8 раза через 4 тиж після останнього прийому препарату.
Показання Діакобал
периферична нейропатія.
Застосування Діакобал
препарат застосовують перорально дорослим.
Рекомендована добова доза становить 1500 мкг (3 таблетки), яку розділяють на три прийоми.
Тривалість курсу лікування залежить від характеру та перебігу захворювання і визначається індивідуально. При відсутності клінічного ефекту після безперервного прийому препарату протягом 1 міс прийом препарату слід припинити.
Протипоказання
відома гіперчутливість до метилкобаламіну або до інших компонентів препарату.
Еритремія, еритроцитоз.
Новоутворення, крім випадків, що супроводжуються мегалобластною анемією та дефіцитом вітаміну B12.
Гострі тромбоемболічні захворювання.
Стенокардія напруження високого функціонального класу.
Побічна дія
з боку ШКТ: анорексія, нудота, блювання, діарея.
З боку ЦНС: дратівливість, головний біль, запаморочення, мігрень, тяжкі тривожні розлади, збудження, безсоння.
З боку серцево-судинної системи: прискорене серцебиття, тахікардія, біль у серці.
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи кропив’янку, анафілактичний шок, анафілактоїдні реакції.
З боку кістково-м’язової системи: біль у м’язах, біль у суглобах.
З боку шкіри: свербіж, висип, акне.
З боку системи крові та лімфатичної системи: тромбоз, гіперкоагуляція.
Загальні розлади: підвищене потовиділення, нездужання, лихоманка.
Особливості застосування
препарат слід з обережністю застосовувати у пацієнтів із проявами алергії, захворюваннями печінки в анамнезі.
Тривале застосування високих доз препарату не рекомендується пацієнтам, професійна діяльність яких пов’язана із ртуттю чи сполуками, які містять ртуть.
Не рекомендується застосовувати вітамін В12 з препаратами, які підвищують згортання крові. У період лікування препаратом необхідно контролювати показники периферичної крові. Стосовно пацієнтів зі схильністю до тромбоутворення та хворих на стенокардію у процесі лікування необхідно дотримуватись обережності і контролювати згортання крові.
При тенденції розвитку лейко- та еритроцитозу дозу препарату необхідно зменшити або тимчасово призупинити лікування.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Немає даних щодо безпеки застосування препарату у період вагітності або годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортнии засобами або іншими механізмами. Немає даних щодо впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Дослідження впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами не проводилися.
Діти. Застосування препарату протипоказано дітям (віком до 18 років).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
одночасне призначення з фолієвою кислотою покращує всмоктування та засвоєння метилкобаламіну.
Не слід призначати одночасно інші препарати, які містять вітамін В12.
Хлорамфенікол знижує гемопоетичну відповідь ретикулоцитів на препарат. Якщо уникнути подібної комбінації не можна, необхідно ретельно контролювати показники крові.
Лікарські засоби, які можуть знижувати всмоктування вітаміну В12: аміносаліцилова кислота, антибіотики, колхіцин, холестирамін, блокатори Н2-гістамінових рецепторів, метформін, неоміцин, закис азоту, фенітоїн, фенобарбітал, примідон, інгібітори протонної помпи, зидовудин.
При одночасному застосуванні з тіаміном підвищується ризик розвитку алергічних реакцій, спричинених тіаміном.
Пероральні контрацептиви знижують концентрацію вітаміну В12 в крові.
Передозування
симптоми: нудота, блювання, запаморочення, збудження, тахікардія.
Лікування: симптоматична та підтримувальна терапія.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.