фармакодинаміка. Метилкобаламін — це одна із активних форм вітаміну B 12 . Вітамін В 12 необхідний для синтезу ядерного білка і мієліну, репродукції клітин, нормального росту і нормального еритропоезу. В порівнянні з іншими формами вітаміну В 12 метилкобаламін на субклітинному рівні краще транспортується в органели нейронів. Саме завдяки такій властивості він є більш ефективним при лікуванні захворювань нервової системи.

Метилкобаламін є коферментом метіонінсинтази — ферменту, що бере участь у перетворенні гомоцистеїну на метіонін у реакціях метилювання білків та ДНК. Відомо, що метилкобаламін нормалізує аксональний транспорт білкових комплексів та сприяє регенерації аксонів. Також метилкобаламін сприяє мієлінізації нейронів завдяки стимуляції синтезу фосфоліпідів. Крім того, метилкобаламін відновлює уповільнену синаптичну передачу і знижує вміст нейротрансмітерів до нормального рівня.

Застосування терапевтичних доз метилкобаламіну сприяє детоксикаційним процесам у нервовій системі завдяки зростанню вмісту тетрогідрофолату. Також метилкобаламін сприяє перетворенню гомоцистеїну в S-аденозинметіонін, який є універсальним донором метильних груп, що спричиняє активізацію реакцій трансметилювання.

Фармакокінетика. При одноразовому пероральному прийомі препарату натще в разових дозах 120 мкг і 1500 мкг у здорових дорослих добровольців чоловічої статі пікова концентрація загального вітаміну B 12 в плазмі крові досягається через 3 год, цей показник є дозозалежним. Від 40% до 90% сукупної кількості загального B 12 , виведеного з сечею за 24 год після прийому, було виведено протягом перших 8 год.

При подальшому багаторазовому пероральному прийомі в дозі 1500 мкг/добу протягом 12 послідовних тижнів у здорових дорослих добровольців чоловічої статі визначалися пікові концентрації загального вітаміну B 12 у сироватці крові аж до 4 тиж після останнього прийому. Концентрація в сироватці зростає протягом перших 4 тижн після початку прийому, досягнувши рівня, що перевищує вихідне значення приблизно в два рази. Після цього спостерігається поступове збільшення, яке досягає максимуму, що у 2,8 раза більше вихідного значення, на 12-му тижні прийому препарату. Концентрація в сироватці знижується після останнього прийому (12 тиж), але все ще перевищує вихідне значення в 1,8 раза через 4 тиж після останнього прийому препарату.