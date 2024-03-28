Активні речовини — “М”МЕКОБАЛАМІН (MECOBALAMINUM) МЕКОБАЛАМІН (MECOBALAMINUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Нейрокобал® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мкг, блістер, № 90 Гледфарм В 833 аптеках від 554,50 грн Ціни в аптеках Діакобал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мкг, блістер, № 30 КУСУМ ФАРМ ООО В 597 аптеках від 194,83 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять МЕКОБАЛАМІН