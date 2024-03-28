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Активні речовини — “М”МЕКОБАЛАМІН (MECOBALAMINUM)

МЕКОБАЛАМІН (MECOBALAMINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Нейрокобал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мкг, блістер, № 90; Гледфарм
Нейрокобал® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мкг, блістер, № 90 Гледфарм
В 833 аптеках
від 554,50 грн
Ціни в аптеках
Діакобал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мкг, блістер, № 30; КУСУМ ФАРМ ООО
Діакобал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мкг, блістер, № 30 КУСУМ ФАРМ ООО
В 597 аптеках
від 194,83 грн
Ціни в аптеках