фармакодинаміка. Диметиндену малеат є антагоністом гістаміну на рівні Н 1 -рецепторів. У низьких концентраціях чинить стимулювальну дію на гістамінметилтрансферазу, що призводить до інактивації гістаміну. Він проявляє високу спорідненість з Н 1 -рецепторами та є стабілізатором опасистих клітин. На Н 2 -рецептори диметиндену малеат не впливає, має місцевоанестезуючі властивості.

Диметиндену малеат є антагоністом брадикініну, серотоніну та ацетилхоліну. Існує у вигляді рацемічної суміші з R-(-)-диметинденом, який має більш виражену Н 1 -антигістамінову активність.

Диметиндену малеат значно знижує гіперпроникність капілярів, що пов’язана з реакціями гіперчутливості негайного типу.

У поєднанні з антагоністами гістамінових Н 2 -рецепторів пригнічує практично всі види дії гістаміну на кровообіг.

Згідно з даними досліджень вплив однієї дози 4 мг диметиндену малеату у вигляді крапель на шкірні реакції визначається до 24 год після введення препарату. При місцевому застосуванні гелю завдяки його спеціально розробленій основі активна речовина швидко проникає у шкіру та починає діяти вже через кілька хвилин. Максимальний ефект досягається через 1–4 год.

Фармакокінетика. Системна біодоступність диметиндену у формі крапель становить приблизно 70%. Початкова відповідь організму на препарат очікується протягом 30 хв після прийому, максимальна відповідь — протягом 5 год. Після прийому крапель C max диметиндену у плазмі крові досягається протягом 2 год.

При концентраціях від 0,09 до 2 мкг/мл зв’язування диметиндену з білками плазми крові становить приблизно 90%. Реакції метаболізму диметиндену включають гідроксилювання і метоксилювання.

Т ½ становить майже 6 год. Диметинден і його метаболіти виводяться печінкою та нирками.

Доклінічні дослідження з безпеки, токсичності та генотоксичності не виявили ризику при застосуванні препарату у людини. Дослідження на щурах та кроликах не виявили тератогенного впливу препарату. Також у дослідженнях на щурах не було виявлено впливу препарату на здатність до запліднення, а також на розвиток плода та новонароджених у разі застосування в дозах, що в 250 разів перевищують дози для людей.