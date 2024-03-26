ДИМЕТИНДЕН (DIMETINDENUM) Діюча речовина
протиалергічна та протисвербіжна дія, має також місцевоанестезуючі властивості та охолоджує шкіру при нанесенні.
Антагоніст гістаміну Н1-рецепторів; чинить стимулюючу дію на гістамінметилтрансферазу, що призводить до інактивації гістаміну; виявляє високу спорідненість з Н1- рецепторами та стабілізує опасисті клітини; на Н2-рецептори не впливає; має місцевоанестезуючі властивості; антагоніст брадикініну, серотоніну та ацетилхоліну; знижує гіперпроникність капілярів, що пов’язана з реакціями гіперчутливості негайного типу; у поєднанні з антагоністами гістамінових Н2-рецепторів пригнічує практично всі види дії гістаміну на кровообіг.
симптоматичне лікування кропив’янки, сезонного (сінна гарячка) та цілорічного алергічного риніту, алергії на ЛЗ і продукти харчування; свербіж різного походження, крім пов’язаного з холестазом; свербіж при захворюваннях із шкірними висипаннями (вітряна віспа); укуси комах; допоміжний засіб при екземі та інших свербіжних дерматозах алергічного генезу.
дорослим і дітям від 2 років наносити на уражені ділянки шкіри 2 - 4 р/добу; у разі дуже сильного свербежу або розповсюджених уражень шкіри рекомендується разом з місцевими аплікаціями гелю/емульсії застосовувати p/os форми препарату; дітям віком до 2 років застосовувати за призначенням лікаря.
Р/os: дорослим і дітям старше 12 років рекомендована добова доза становить 3-6 мг, розподілена на 3 прийоми - по 20-40 крап. 3 р/добу; пацієнтам, схильним до сонливості призначати 40 крап. перед сном і 20 крап. вранці; дітям від 1 міс. до 1 року рекомендована добова доза становить 0,1 мг/кг/добу (2 крап.), розподілена на 3 прийоми; тривалість курсу лікування визначати індивідуально.
гіперчутливість до диметиндену або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; стеноз ДПК/пілорус.
легке тимчасове відчуття сухості та запалення шкіри; АР з боку шкіри.
Сонливість; АР, анафілактичні реакції (набряк обличчя, фарингеальний набряк, висипання); м’язові спазми, задишка; збудження; підвищена втомлюваність, нервозність, головний біль, запаморочення, розлади ШКТ, нудота, сухість у роті та горлі.