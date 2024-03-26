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Активні речовини — “Д”ДИМЕТИНДЕН (DIMETINDENUM)

ДИМЕТИНДЕН (DIMETINDENUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Феністил гель гель, 0,1 %, туба, 30 г, у коробці, у коробці, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Феністил гель Гель, 0,1 %, туба, 30 г, у коробці, у коробці, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1171 аптеці
від 160,43 грн
Ціни в аптеках
Феністил краплі оральні, 1 мг/мл, флакон з крапельницею, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Феністил Краплі оральні, 1 мг/мл, флакон з крапельницею, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1111 аптеці
від 239,66 грн
Ціни в аптеках
Едермік краплі оральні, розчин, 1 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Едермік Краплі оральні, розчин, 1 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 869 аптеках
від 74,00 грн
Ціни в аптеках
Едермік гель, 0,1 %, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Едермік Гель, 0,1 %, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 814 аптеках
від 125,00 грн
Ціни в аптеках
Фенокіт краплі оральні, 1 мг/мл, контейнер, 20 мл, № 1; Сперко Україна
Фенокіт Краплі оральні, 1 мг/мл, контейнер, 20 мл, № 1 Сперко Україна
В 451 аптеці
від 163,16 грн
Ціни в аптеках
Феністил емульсія емульсія нашкірна, 0,1 %, флакон, 8 мл, з аплікатором кульковим, з аплікатором кульковим, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Феністил емульсія Емульсія нашкірна, 0,1 %, флакон, 8 мл, з аплікатором кульковим, з аплікатором кульковим, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 5 аптеках інших міст
від 167,67 грн
Ціни в інших містах
Диметинден-Здоров'я краплі оральні, розчин, 1 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 20 мл, № 1; Здоров'я ФК
Диметинден-Здоров'я Краплі оральні, розчин, 1 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 20 мл, № 1 Здоров'я ФК
Немає в наявності

протиалергічна та протисвербіжна дія, має також місцевоанестезуючі властивості та охолоджує шкіру при нанесенні.
Антагоніст гістаміну Н1-рецепторів; чинить стимулюючу дію на гістамінметилтрансферазу, що призводить до інактивації гістаміну; виявляє високу спорідненість з Н1- рецепторами та стабілізує опасисті клітини; на Н2-рецептори не впливає; має місцевоанестезуючі властивості; антагоніст брадикініну, серотоніну та ацетилхоліну; знижує гіперпроникність капілярів, що пов’язана з реакціями гіперчутливості негайного типу; у поєднанні з антагоністами гістамінових Н2-рецепторів пригнічує практично всі види дії гістаміну на кровообіг.

симптоматичне лікування кропив’янки, сезонного (сінна гарячка) та цілорічного алергічного риніту, алергії на ЛЗ і продукти харчування; свербіж різного походження, крім пов’язаного з холестазом; свербіж при захворюваннях із шкірними висипаннями (вітряна віспа); укуси комах; допоміжний засіб при екземі та інших свербіжних дерматозах алергічного генезу.

дорослим і дітям від 2 років наносити на уражені ділянки шкіри 2 - 4 р/добу; у разі дуже сильного свербежу або розповсюджених уражень шкіри рекомендується разом з місцевими аплікаціями гелю/емульсії застосовувати p/os форми препарату; дітям віком до 2 років застосовувати за призначенням лікаря.
Р/os: дорослим і дітям старше 12 років рекомендована добова доза становить 3-6 мг, розподілена на 3 прийоми - по 20-40 крап. 3 р/добу; пацієнтам, схильним до сонливості призначати 40 крап. перед сном і 20 крап. вранці; дітям від 1 міс. до 1 року рекомендована добова доза становить 0,1 мг/кг/добу (2 крап.), розподілена на 3 прийоми; тривалість курсу лікування визначати індивідуально.

гіперчутливість до диметиндену або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; стеноз ДПК/пілорус.

легке тимчасове відчуття сухості та запалення шкіри; АР з боку шкіри.
Сонливість; АР, анафілактичні реакції (набряк обличчя, фарингеальний набряк, висипання); м’язові спазми, задишка; збудження; підвищена втомлюваність, нервозність, головний біль, запаморочення, розлади ШКТ, нудота, сухість у роті та горлі.