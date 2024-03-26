дорослим і дітям від 2 років наносити на уражені ділянки шкіри 2 - 4 р/добу; у разі дуже сильного свербежу або розповсюджених уражень шкіри рекомендується разом з місцевими аплікаціями гелю/емульсії застосовувати p/os форми препарату; дітям віком до 2 років застосовувати за призначенням лікаря.

Р/os: дорослим і дітям старше 12 років рекомендована добова доза становить 3-6 мг, розподілена на 3 прийоми - по 20-40 крап. 3 р/добу; пацієнтам, схильним до сонливості призначати 40 крап. перед сном і 20 крап. вранці; дітям від 1 міс. до 1 року рекомендована добова доза становить 0,1 мг/кг/добу (2 крап.), розподілена на 3 прийоми; тривалість курсу лікування визначати індивідуально.