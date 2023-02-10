препарат застосовувати перорально.

Добова доза залежить від маси тіла, перебігу і тяжкості хвороби, стану хворого.

Добову дозу слід розподілити рівномірно на прийоми протягом доби.

Дорослі, включаючи пацієнтів літнього віку : рекомендована добова доза становить 50 мг/кг маси тіла (1 мл/кг), зазвичай 3 г/добу (20 мл сиропу 3–4 рази на добу). Максимальна добова доза для дорослих — 80 мл сиропу або 8 таблеток по 500 мг (4 г інозину пранобексу).

Діти віком від 1 року : рекомендована добова доза становить 50 мг/кг маси тіла (1 мл/кг), рівномірно розподілена на 3–4 прийоми згідно з нижченаведеною таблицею:



Маса тіла, кг Режим дозування, мл 10–14 3×5 15–20 3×5–7,5 21–30 3×7,5–10 31–40 3×10–15 41–50 3×15–17,5