Препарати, які метаболізуються CYP2D6: біохімічна активність метаболізуючого препарати ізоферменту цитохрому P450 (CYP) 2D6 (дебризохін гідроксилаза) знижена у підгрупі кавказького населення (приблизно 7–10% кавказців є так званими «повільними метаболізаторами»); достовірних оцінок поширеності зниженої активності ізоферменту CYP2D6 серед азіатської, африканської та інших популяцій ще немає. «Повільні метаболізатори» мають вищу, ніж очікувалося, плазмову концентрацію ТЦА при застосуванні звичайних доз. Залежно від фракції препарату, що метаболізується CYP2D6, підвищення концентрації в плазмі може бути невеликим або досить значним (8-кратне збільшення AUC ТЦА в плазмі).

Крім того, певні препарати пригнічують активність цього ізоферменту і роблять «нормальних метаболізаторів» схожими на «повільних метаболізаторів». Стабільна доза ТЦА для пацієнта може стати раптово токсичною при застосуванні одного з цих інгібуючих препаратів як супутньої терапії. Препарати, які пригнічують CYP2D6, включають деякі, які не метаболізуються ферментом (хінідин, циметидин), і багато, які є субстратами для CYP2D6 (багато інших антидепресантів, фенотіазини та антиаритмічні засоби типу 1C пропафенон і флекаїнід). Хоча всі селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), наприклад, циталопрам, есциталопрам, флуоксетин, сертралін і пароксетин, інгібують CYP2D6, вони можуть відрізнятися за ступенем інгібування. Ступінь взаємодії СІЗЗС-ТЦА може спричинити клінічні проблеми та буде залежати від ступеня інгібування та фармакокінетики залучених СІЗЗС. Тим не менш, слід бути обережними при одночасному застосуванні ТЦА з будь-яким із СІЗЗС, а також при переході з одного класу на інший. Особливо важливо, щоб перед початком лікування ТЦА у пацієнта, який припиняє прийом флуоксетину, пройшов достатній час, враховуючи тривалий період напіввиведення діючої речовини та активного метаболіту (може знадобитися щонайменше 5 тижнів).

Одночасне застосування ТЦА з препаратами, які можуть інгібувати CYP2D6, може потребувати нижчих доз, ніж зазвичай призначаються для ТЦА або іншого препарату. Крім того, щоразу, коли один із цих інших препаратів вилучається із сумісної терапії, може знадобитися збільшення дози ТЦА. Бажано контролювати рівні ТЦА у плазмі крові кожного разу, коли ТЦА планується застосовувати разом з іншим препаратом, який, як відомо, є інгібітором CYP2D6.

Доксепін переважно метаболізується CYP2D6 (та CYP1A2 і CYP3A4 як другорядними ізоферментами). Інгібітори або субстрати CYP2D6 (тобто хінідин, СІЗЗС) можуть підвищувати концентрацію доксепіну в плазмі при одночасному застосуванні. Ступінь взаємодії залежить від варіабельності впливу на CYP2D6. Клінічне значення цієї взаємодії з доксепіном не було систематично оцінено.

Інгібітори МАО: повідомлялося про серйозні побічні ефекти та навіть смерть після одночасного застосування певних препаратів з інгібіторами МАО. Тому застосування інгібіторів МАО слід припинити принаймні за два тижні перед обережним початком терапії лікарським засобом. Точна тривалість може змінюватись і залежить від конкретного інгібітора МАО, який використовується, тривалості його прийому та дози.

Серотонінергічні лікарські засоби, такі як бупренорфін, при застосуванні одночасно з доксепіном можуть збільшити ризик розвитку серотонінового синдрому, потенційно загрозливого для життя стану (див. розділ «Особливості застосування»).

Циметидин: повідомлялося, що циметидин викликає клінічно значущі коливання рівноважних концентрацій різних ТЦА у сироватці крові. Серйозні антихолінергічні симптоми (тобто сильна сухість у роті, затримка сечі та затуманення зору) були пов’язані з підвищенням рівня ТЦА в сироватці крові на початку терапії циметидином. Крім того, спостерігалися вищі, ніж очікувалося, рівні ТЦА, у пацієнтів, які вже приймали циметидин. У пацієнтів, які, як повідомлялося, добре відповідають на терапію ТЦА, та отримують одночасну терапію циметидином, повідомляли, що припинення прийому циметидину знижує встановлені рівноважні рівні ТЦА у сироватці крові та погіршує їх терапевтичний ефект.

Алкоголь: слід мати на увазі, що вживання алкоголю може збільшити небезпеку, пов’язану з будь-яким навмисним або ненавмисним передозуванням лікарського засобу. Це особливо важливо для пацієнтів, які можуть надмірно вживати алкоголь.

Толазамід: повідомлялося про випадок тяжкої гіпоглікемії у пацієнта з цукровим діабетом ІІ типу, який отримував толазамід (1 г/добу) 11 днів після додавання доксепіну (75 мг/добу).