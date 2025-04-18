Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
171,10
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
117.5 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
123.6 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
125.1 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
129.5 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
129.7 км
Доксепін-ЗН капсули тверді 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
174,10 грн