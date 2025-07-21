Індол-3-карбінол (I3C) має виражений позитивний ефект на дисгормональні захворювання молочних залоз. I3C сприяє вибірковому інгібування росту трансформованих клітин та індукції апоптозу. Антипроліферативна дія I3C реалізується декількома механізмами, основним з яких — нормалізація метаболізму і балансу естрогенів, зниження утворення патологічного метаболіту 16α-гідроксиестрона, що має виражені канцерогенні властивості. I3C блокує як гормонзалежні, так і гормононезалежні шляхи виникнення патологічної клітинної проліферації — нейтралізує дію епідермального і інсуліноподібного факторів росту, що стимулюють клітинну проліферацію в молочних залозах і матці, пригнічує ефект протизапальних цитокінів.

I3C відновлює роботу генів протипухлинного захисту BRCA, блокує синтез онкобілка Е7 в епітеліальних клітинах, інфікованих вірусом папіломи людини.

Прутняк звичайний (Agnus Castus), маючи допамінергічний ефект, сприяє зниженню рівня пролактину, що опосередковано призводить до встановлення фізіологічного співвідношення жіночих статевих гормонів (естрогенів і прогестерону), поліпшення морфофункціонального стану молочних залоз, зниження утворення сполучної тканини в молочних залозах і запобігання розширенню молочних проток, купірування больового синдрому, нормалізації менструального циклу, пом’якшення симптомів передменструального синдрому, поліпшення психоемоційного стану.