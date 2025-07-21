МАММОДОЛ КРЕМ (Mammodol)
МАММОДОЛ КРЕМ інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується як додаткове джерело індол-3-карбінолу, біологічно активних сполук прутняку звичайного. Сприяє нормалізації метаболічних процесів в молочних залозах у жінок. Маммодол призначають з метою поліпшення функціонального стану у жінок при фіброзно-кістозній мастопатії; мастодинії; передменструальному синдромі; порушеннях менструального циклу; з метою профілактики розвитку гіперпластичних процесів в молочних залозах.
Склад
Індол-3-карбінол — 200,0 мг, прутняку екстракт — 100,0 мг, лактоза — 88,0 мг, кальцію стеарат — 8,0 мг, аеросил — 4,0 мг.
Опис діючих речовин
Індол-3-карбінол (I3C) має виражений позитивний ефект на дисгормональні захворювання молочних залоз. I3C сприяє вибірковому інгібування росту трансформованих клітин та індукції апоптозу. Антипроліферативна дія I3C реалізується декількома механізмами, основним з яких — нормалізація метаболізму і балансу естрогенів, зниження утворення патологічного метаболіту 16α-гідроксиестрона, що має виражені канцерогенні властивості. I3C блокує як гормонзалежні, так і гормононезалежні шляхи виникнення патологічної клітинної проліферації — нейтралізує дію епідермального і інсуліноподібного факторів росту, що стимулюють клітинну проліферацію в молочних залозах і матці, пригнічує ефект протизапальних цитокінів.
I3C відновлює роботу генів протипухлинного захисту BRCA, блокує синтез онкобілка Е7 в епітеліальних клітинах, інфікованих вірусом папіломи людини.
Прутняк звичайний (Agnus Castus), маючи допамінергічний ефект, сприяє зниженню рівня пролактину, що опосередковано призводить до встановлення фізіологічного співвідношення жіночих статевих гормонів (естрогенів і прогестерону), поліпшення морфофункціонального стану молочних залоз, зниження утворення сполучної тканини в молочних залозах і запобігання розширенню молочних проток, купірування больового синдрому, нормалізації менструального циклу, пом’якшення симптомів передменструального синдрому, поліпшення психоемоційного стану.
Спосіб застосування
Жінкам по 1–2 капсули на добу під час або після прийому їжі. Запивати достатньою кількістю води. Курс прийому — 3 місяці. В подальшому періодичність і тривалість застосування узгоджувати з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, лактація, діти до 14 років. Не рекомендується одночасний прийом продуктів, що знижують кислотність шлунку.
Форма випуску
Капсули по 400 мг № 30.
Термін придатності
24 місяці.