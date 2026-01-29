Миколаїв
МАММОДОЛ КРЕМ (Mammodol)
МАММОДОЛ КРЕМ (Mammodol)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Миколаїв
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
0.2 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
710,53
Економія при броні:
-37,30 грн
673,23
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
0.3 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
668,09
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
0.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
737,33
Економія при броні:
-44,09 грн
693,24
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
0.6 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
708,19
Економія при броні:
-35,26 грн
672,93
грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
0.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
687,22
Економія при броні:
-34,25 грн
652,97
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
647,21
Економія при броні:
-27,97 грн
619,24
грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
1.0 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
694,81
Економія при броні:
-42,57 грн
652,24
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
1.0 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
693,96
Економія при броні:
-41,11 грн
652,85
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Саксаганського Панаса, 39/7
1.1 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
628,55
Економія при броні:
-21,08 грн
607,47
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
1.3 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
1.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
743,07
Економія при броні:
-26,72 грн
716,35
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
1.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
668,09
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
1.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
1.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
694,87
Економія при броні:
-21,68 грн
673,19
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
1.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
729,90
Економія при броні:
-19,40 грн
710,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
1.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
764,16
Економія при броні:
-48,05 грн
716,11
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
1.5 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
777,10
Економія при броні:
-66,60 грн
710,50
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1.5 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
738,95
Економія при броні:
-22,84 грн
716,11
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
1.6 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
655,53
Економія при броні:
-36,21 грн
619,32
грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
759,65
Економія при броні:
-43,54 грн
716,11
грн
