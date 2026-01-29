Чернігів
МАММОДОЛ КРЕМ (Mammodol)
МАММОДОЛ КРЕМ (Mammodol)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.1 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.2 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
704,39
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.2 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 30.01 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.3 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.3 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
741,10
Економія при броні:
-37,50 грн
703,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
693,31
Економія при броні:
-46,04 грн
647,27
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.6 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
748,63
Економія при броні:
-45,49 грн
703,14
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
681,47
Економія при броні:
-34,25 грн
647,22
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
695,92
Економія при броні:
-48,77 грн
647,15
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
668,38
Економія при броні:
-21,23 грн
647,15
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.8 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.9 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
711,81
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
728,21
Економія при броні:
-24,63 грн
703,58
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.9 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 30.01 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
689,51
Економія при броні:
-36,96 грн
652,55
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.3 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40
грн
Забрати 30.01 після 18:00
