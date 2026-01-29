Харків
МАММОДОЛ КРЕМ (Mammodol)

МАММОДОЛ КРЕМ (Mammodol)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 139 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
761,40
Економія при броні: -174,30 грн
587,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
761,70
Економія при броні: -84,82 грн
676,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
683,58
Економія при броні: -58,18 грн
625,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.3 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
761,40
Економія при броні: -189,98 грн
571,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
731,30
Економія при броні: -20,80 грн
710,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
0.5 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
592,20
Економія при броні: -30,75 грн
561,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
682,73
Економія при броні: -75,10 грн
607,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
680,88
Економія при броні: -28,60 грн
652,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
1.0 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
745,18
Економія при броні: -42,38 грн
702,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
1.0 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
697,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
1.2 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
733,20
Економія при броні: -22,70 грн
710,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.6 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
761,40
Економія при броні: -188,55 грн
572,85 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.6 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
761,70
Економія при броні: -73,42 грн
688,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
715,32
Економія при броні: -38,96 грн
676,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
714,72
Економія при броні: -37,84 грн
676,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
746,34
Економія при броні: -42,18 грн
704,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
759,30
Економія при броні: -123,75 грн
635,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
Маммодол капсули 0.4 г №30
Фармаком
705,40 грн
ГоловнаКошикОбране