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Бішофіт для внутрішнього застосування (Bishofit) (336716) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бішофіт для внутрішнього застосування (Bishofit)
Ціна в місті Київ
від 133,05 грн
Без рецепта
1 шт від 133,05 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
3.2. Дієтичні добавки, що містять мінеральні комплекси
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/61264 від 03.10.2014

Бішофіт для внутрішнього застосування інструкція із застосування

Протипоказання

  • Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки у фазі загострення.
  • Синдром оперованого шлунку.
  • Гострий холецистит різної етіології.
  • Холангіти.
  • Загострення запального процесу в підшлунковій залозі.
  • Хронічні ентерити і коліт у стадії загострення тяжкої форми.
  • Хвороба Крона.
  • Неспецифічний виразковий коліт.
  • Гострі та хронічні вірусні гепатити у стадії вираженої активності.
  • Злоякісні новоутворення органів травлення.
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл, №1
від 133,05 грн
В наявності в 5 аптеках
Ціни в аптеках
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл, №1
від 133,05 грн
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