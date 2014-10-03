Бішофіт для внутрішнього застосування (Bishofit) (336716) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 133,05 грн
Без рецепта
Виробник
Т.В.К. ГРУП
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/61264 від 03.10.2014
Бішофіт для внутрішнього застосування інструкція із застосування
Протипоказання
- Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки у фазі загострення.
- Синдром оперованого шлунку.
- Гострий холецистит різної етіології.
- Холангіти.
- Загострення запального процесу в підшлунковій залозі.
- Хронічні ентерити і коліт у стадії загострення тяжкої форми.
- Хвороба Крона.
- Неспецифічний виразковий коліт.
- Гострі та хронічні вірусні гепатити у стадії вираженої активності.
- Злоякісні новоутворення органів травлення.
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл, №1
від 133,05 грн