Бішофіт для внутрішнього застосування (Bishofit)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
164.9 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
164,63
Економія при броні: -11,40 грн
Бажаємо здоров'я
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
196.3 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
381.1 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
165,24
Економія при броні: -9,02 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
404.1 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
176,70
Економія при броні: -42,89 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
408.1 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
179,30
Економія при броні: -43,51 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
542.2 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
158,00
Економія при броні: -4,74 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
564.9 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
569.6 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
572.9 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
625.0 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
131,50
Економія при броні: -3,94 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
656.3 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
152,50
Економія при броні: -4,57 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
668.9 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
129,50
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
671.0 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 49
671.4 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
672.4 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
80,00
Економія при броні: -2,40 грн
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
721.8 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП