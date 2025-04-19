Бішофіт для внутрішнього застосування (Bishofit)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
374.8 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
427.9 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 49
428.4 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
431.6 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
165,24
Економія при броні: -9,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
439.5 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
179,30
Економія при броні: -43,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
441.2 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
176,70
Економія при броні: -42,89 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
446.4 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
158,00
Економія при броні: -4,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
450.6 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
164,63
Економія при броні: -11,40 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
468.3 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
131,50
Економія при броні: -3,94 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
491.6 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
152,50
Економія при броні: -4,57 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
494.5 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
80,00
Економія при броні: -2,40 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
508.8 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
129,50
Економія при броні: -3,88 грн
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
475.0 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
573.6 км
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП