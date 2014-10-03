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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять мінеральні комплекси
3.2.

Дієтичні добавки, що містять мінеральні комплекси 3.2. Класифікація

Nature's Way (Натурес Вей) Кальцій-магній капсули, флакон, № 100; Quality Supplements and Vitamins, Inc
Nature's Way (Натурес Вей) Кальцій-магній Капсули, флакон, № 100 Quality Supplements and Vitamins, Inc
В 17 аптеках
від 560,71 грн
Ціни в аптеках
Solaray Аспартат магнію та калію з бромелаїном капсули, флакон, № 60; Нутра Мануфектурінг
Solaray Аспартат магнію та калію з бромелаїном Капсули, флакон, № 60 Нутра Мануфектурінг
В 17 аптеках
від 519,25 грн
Ціни в аптеках
Ангіовен Мg+К таблетки, 510 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 50; Аптека 283
Ангіовен Мg+К Таблетки, 510 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 50 Аптека 283
Немає в наявності
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл, № 1; Т.В.К. ГРУП
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 100 мл, № 1 Т.В.К. ГРУП
В 4 аптеках
від 133,05 грн
Ціни в аптеках
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ для схуднення, ампула, 2.5 мл, № 12; Т.В.К. ГРУП
БІШОФІТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ Для схуднення, ампула, 2.5 мл, № 12 Т.В.К. ГРУП
В 2 аптеках інших міст
від 241,60 грн
Ціни в інших містах
ВАНСІТОН КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК таблетки, № 150; Марина
ВАНСІТОН КАЛЬЦІЙ-МАГНІЙ-ЦИНК Таблетки, № 150 Марина
В 28 аптеках
від 299,20 грн
Ціни в аптеках
ВІТАМІН-КА КАЛЬЦІЙ+МАГНІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ" таблетки, 0,5 г, № 90; Фармаком
ВІТАМІН-КА КАЛЬЦІЙ+МАГНІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ" Таблетки, 0,5 г, № 90 Фармаком
Немає в наявності
Галіборанж Кальций та залізо для всіеї родини цукерки жувальні, № 30; PharmaCare (Europe)
Галіборанж Кальций та залізо для всіеї родини Цукерки жувальні, № 30 PharmaCare (Europe)
Немає в наявності
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА БІШОФІТ "BISHEFFECT" 100 мл, № 1; РАГС
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА БІШОФІТ "BISHEFFECT" 100 мл, № 1 РАГС
В 6 аптеках
від 84,46 грн
Ціни в аптеках
Доппельгерц® System Магній+Калій цитрат порошок, саше, № 40; Квайссер Фарма Україна
Доппельгерц® System Магній+Калій цитрат Порошок, саше, № 40 Квайссер Фарма Україна
В 43 аптеках
від 392,92 грн
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ таблетки, 1730 мг, № 30; Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ Таблетки, 1730 мг, № 30 Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
В 936 аптеках
від 199,89 грн
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ таблетки шипучі, 6600 мг, № 15; Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ Таблетки шипучі, 6600 мг, № 15 Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
В 614 аптеках
від 118,16 грн
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬНЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛЬЦІЙ таблетки, вкриті оболонкою, 1,6 г, № 30; Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
ДОППЕЛЬНЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛЬЦІЙ Таблетки, вкриті оболонкою, 1,6 г, № 30 Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
В 468 аптеках
від 190,62 грн
Ціни в аптеках
ЕуПлацент порошок, пакет, № 20; Е-Витал груп
ЕуПлацент Порошок, пакет, № 20 Е-Витал груп
В 2 аптеках
від 840,00 грн
Ціни в аптеках
Йод-селен Актив таблетки, № 60; ІЛАН ФАРМ
Йод-селен Актив Таблетки, № 60 ІЛАН ФАРМ
В 223 аптеках
від 111,80 грн
Ціни в аптеках
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки, 0,25 г, № 40; Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН Таблетки, 0,25 г, № 40 Фармаком
В 6 аптеках
від 67,19 грн
Ціни в аптеках
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки, 0,25 г, № 80; Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН Таблетки, 0,25 г, № 80 Фармаком
В 16 аптеках
від 79,12 грн
Ціни в аптеках
Йодоселен таблетки, 0,25 г, № 40; Завод вітамінний Харківський
Йодоселен Таблетки, 0,25 г, № 40 Завод вітамінний Харківський
Немає в наявності
Кальцифор капсули м'які желатинові, № 30; Софтгель Хелскеа
Кальцифор Капсули м'які желатинові, № 30 Софтгель Хелскеа
Немає в наявності
КАЛЬЦІЙ МАГНІЙ ФОРТЕ таблетки, № 60; Vitalize Products
КАЛЬЦІЙ МАГНІЙ ФОРТЕ Таблетки, № 60 Vitalize Products
В 8 аптеках інших міст
від 351,06 грн
Ціни в інших містах
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