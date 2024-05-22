ВІТРУМ® Д3 ПЛЮС (VITRUM® D3 PLUS) (336581) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІТРУМ Д3 ПЛЮС інструкція із застосування
Характеристика
1 капсула містить: вітамін D3 50,0 мкг (2000 МО)
Вітамін D3 відіграє дуже важливу функцію у збереженні здоров’я і бере участь у багатьох життєво важливих процесах для організму. Перш за все, вітамін D3 впливає на кальцій-фосфатне засвоєння та метаболізм кісткової тканини.
Крім того, вітамін D3:
– сприяє правильному функціонуванню імунної системи;
– допомагає зберігати здоровими кістки та зуби;
– сприяє правильному засвоєнню кальцію та фосфору, що важливо для підтримання відповідного рівня кальцію у крові;
–відіграє важливу роль у функціонуванні м’язів, оскільки в м’язах знаходиться рецептор вітаміну D3, який відповідає за силу м’язів та їх масу. Окрім того, вітамін D3 відіграє важливу роль при м’язових скороченнях;
– бере участь у процесі поділу клітин.
Потреба у вітаміні D3:
Оптимальна концентрація вітаміну D3 (25 (ОН) D) у крові дорослої людини повинна становити 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л). Для більшості людей в Україні рекомендовано прийом добавки вітаміну D3, зважаючи на недостатню його кількість у нормальному раціоні харчування та недостатню кількість сонячною світла протягом року.
У країнах Центральної Європи (в тому числі і в Україні) достатній синтез вітаміну D3 через шкіру відбувається лише за умови щоденного перебування на сонці протягом 15 хв без застосування сонцезахисних засобів щонайменше 18% відкритої поверхні тіла.
Дієта, додатково збагачена вітаміном D3, особливо рекомендується особам, які:
• ведуть сидячий спосіб життя та рідко перебувають на сонці;
• проживають на територіях із загальною невисокою річною сонячною активністю, що залежить від географічного положення;
• регулярно використовують креми із захисними фільтрами від сонця (фільтр UV 15 блокує синтез вітаміну D у шкірі на 99%).
Рекомендований прийом вітаміну D (за рекомендацією лікаря) в наступних дозах:
Згідно з клінічними рекомендаціями з профілактики дефіциту вітаміну D3, рекомендоване споживання не менше 1500–2000 МО вітаміну D на добу. (Рівень доказовості А II). А при ожирінні та порушеннях метаболізму вітаміну D — 6000–8000 МО на добу.
Олія сафлора красильного поліпшує засвоєння холекальциферолу, а також є джерелом вітаміну Е та омега-6-жирних кислот, що чинять позитивний вплив на ліпідний обмін у пацієнтів із гіперхолестеринемією.
Без медичного спостереження і контролю 25 (ОН) D в крові не рекомендується призначення доз вітаміну D більше 10 000 МО на добу на тривалий період (>6 місяців).
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована для корекції раціону харчування, як додаткове джерело вітаміну D3 для дорослих, які мають підтверджений недостатній рівень споживання вітаміну D3, та людям віком від 60 років.
Спосіб споживання та рекомендована добова доза: по 1 капсулі на добу. Тривалість споживання — 30 днів, в подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.
Застереження до споживання:
Не слід вживати людям, які мають індивідуальну непереносимість компонентів Вітрум Д3 Плюс, гіперчутливість до вітаміну D3 та прояви інтоксикації вітаміном D3, сечокам’яну хворобу.
Під час довготривалого вживання дієтичної добавки (більше 30 днів) необхідно регулярно контролювати рівень креатиніну у крові та рівень кальцію у плазмі крові і сечі.
З обережністю вживати при атеросклерозі, хронічній серцевій недостатності, вагітності (II–III триместр), у людей з підвищеним ризиком розвитку гіперкальціемії, особливо при наявності сечокам’яної хвороби.
Перед вживанням обов’язкова консультація лікаря.
Вітрум Д3 Плюс не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким хворобам, не може використовуватися як замінник різних дієт.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів засобу, гіперкальціемія, гіперкальціурія, гіпервітаміноз D, саркаїдоз, ниркова недостатність, нефролітіаз, туберкульоз.
Умови зберігання
у щільно закритому флаконі, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С та відносній вологості повітря не вище 60%.