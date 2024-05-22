1 капсула містить: вітамін D 3 50,0 мкг (2000 МО)

Вітамін D 3 відіграє дуже важливу функцію у збереженні здоров’я і бере участь у багатьох життєво важливих процесах для організму. Перш за все, вітамін D 3 впливає на кальцій-фосфатне засвоєння та метаболізм кісткової тканини.

Крім того, вітамін D 3 :

– сприяє правильному функціонуванню імунної системи;

– допомагає зберігати здоровими кістки та зуби;

– сприяє правильному засвоєнню кальцію та фосфору, що важливо для підтримання відповідного рівня кальцію у крові;

–відіграє важливу роль у функціонуванні м’язів, оскільки в м’язах знаходиться рецептор вітаміну D 3 , який відповідає за силу м’язів та їх масу. Окрім того, вітамін D 3 відіграє важливу роль при м’язових скороченнях;

– бере участь у процесі поділу клітин.

Потреба у вітаміні D 3 :

Оптимальна концентрація вітаміну D 3 (25 (ОН) D) у крові дорослої людини повинна становити 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л). Для більшості людей в Україні рекомендовано прийом добавки вітаміну D 3 , зважаючи на недостатню його кількість у нормальному раціоні харчування та недостатню кількість сонячною світла протягом року.

У країнах Центральної Європи (в тому числі і в Україні) достатній синтез вітаміну D 3 через шкіру відбувається лише за умови щоденного перебування на сонці протягом 15 хв без застосування сонцезахисних засобів щонайменше 18% відкритої поверхні тіла.

Дієта, додатково збагачена вітаміном D 3 , особливо рекомендується особам, які:

• ведуть сидячий спосіб життя та рідко перебувають на сонці;

• проживають на територіях із загальною невисокою річною сонячною активністю, що залежить від географічного положення;

• регулярно використовують креми із захисними фільтрами від сонця (фільтр UV 15 блокує синтез вітаміну D у шкірі на 99%).

Рекомендований прийом вітаміну D (за рекомендацією лікаря) в наступних дозах:

Згідно з клінічними рекомендаціями з профілактики дефіциту вітаміну D 3 , рекомендоване споживання не менше 1500–2000 МО вітаміну D на добу. (Рівень доказовості А II). А при ожирінні та порушеннях метаболізму вітаміну D — 6000–8000 МО на добу.

Олія сафлора красильного поліпшує засвоєння холекальциферолу, а також є джерелом вітаміну Е та омега-6-жирних кислот, що чинять позитивний вплив на ліпідний обмін у пацієнтів із гіперхолестеринемією.

Без медичного спостереження і контролю 25 (ОН) D в крові не рекомендується призначення доз вітаміну D більше 10 000 МО на добу на тривалий період (>6 місяців).