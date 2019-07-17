Валідол® (Validol®) (336442) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Валідол інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка.
Препарат виявляє заспокійливу дію на центральну нервову систему, а також спричиняє помірний рефлекторний судинорозширювальний (коронаролітичний) вплив шляхом рефлекторного подразнення чутливих нервових («холодових») рецепторів слизової оболонки ротової порожнини. Стимуляція рецепторів супроводжується індукцією вивільнення ендорфінів, енкефалінів, динорфінів та інших пептидів, гістаміну, кінінів, які відіграють важливу роль у зменшенні больової чутливості, нормалізації проникності судин і регуляції інших важливих механізмів функціонування серцево-судинної та нервової систем.
Фармакокінетика.
При сублінгвальному застосуванні Валідол® абсорбується зі слизової оболонки ротової порожнини. Терапевтичний ефект наступає приблизно через 5 хвилин.
Після всмоктування біотрансформується у печінці і видаляється із сечею у вигляді глюкуронідів.
Показання Валідол
— напади стенокардії легкого ступеня тяжкості;
— морська та повітряна хвороби;
— істерія;
— невроз;
— головний біль, пов’язаний із прийомом нітратів.
Застосування Валідол
таблетки тримати у роті (під язиком) до повного розсмоктування.
Разова доза для дорослих становить 1-2 таблетки; добова доза — 2-4 таблетки.
При необхідності добову дозу можна збільшити. Максимальна добова доза — 600 мг.
Тривалість лікування — до 7 днів.
Діти.
Досвіду застосування препарату для лікування дітей немає.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату.
Виражена артеріальна гіпотензія; гострий інфаркт міокарда.
Побічна дія
при тривалому прийомі зрідка можуть спостерігатися легка нудота, дискомфорт у животі, сльозотеча, запаморочення, короткочасна артеріальна гіпотензія, сонливість, які швидко минають самостійно.
Можливий розвиток алергічних реакцій, у тому числі набряку Квінке, кропив’янки, висипань, свербежу.
Особливості застосування
у випадках, коли біль у ділянці серця не минає після прийому препарату, необхідно обов’язково звернутися до лікаря для виключення гострого коронарного синдрому.
Препарат містить цукор, що слід враховувати пацієнтам з цукровим діабетом.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Необхідна обережність у перші години після прийому препарату при керуванні транспортними засобами або роботі, що вимагає підвищеної уваги, через можливі побічні ефекти (запаморочення та сонливість).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
зменшує виразність головного болю, зумовленого прийомом нітратів. Потенціювання седативного та антигіпертензивного ефектів можливе при одночасному прийомі з іншими психотропними та антигіпертензивними засобами, опіоїдними анальгетиками, засобами для наркозу та алкоголем.
Передозування
симптоми: головний біль, нудота, збудження, порушення діяльності серця, зниження артеріального тиску, пригнічення центральної нервової системи.
Лікування: відміна препарату та симптоматичне лікування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.