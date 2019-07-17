у випадках, коли біль у ділянці серця не минає після прийому препарату, необхідно обов’язково звернутися до лікаря для виключення гострого коронарного синдрому.

Препарат містить цукор, що слід враховувати пацієнтам з цукровим діабетом.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Необхідна обережність у перші години після прийому препарату при керуванні транспортними засобами або роботі, що вимагає підвищеної уваги, через можливі побічні ефекти (запаморочення та сонливість).