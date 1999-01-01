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Активні речовини на літеру “192”

MENTHOL SOLITION IN ISOVALERAT (МЕНТОЛУ РОЗЧИН В МЕНТИЛІЗОВАЛЕРАТІ)0

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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №80
Київський вітамінний завод
від 102,36 грн
в 993 аптеках
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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
від 42,50 грн
в 887 аптеках
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Валідол-Дарниця
Валідол-Дарниця
Таблетки 60 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 15,30 грн
в 607 аптеках
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Валідол®
Валідол®
Таблетки сублінгвальні 0,06 г блістер №10
Фармак
від 13,78 грн
в 494 аптеках
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Валідол®
Валідол®
Таблетки сублінгвальні 0,06 г блістер у пачці №50
Фармак
від 98,11 грн
в 446 аптеках
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Валідол-Лубнифарм
Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер №10
Лубнифарм
від 16,00 грн
в 293 аптеках
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Валідол-Лубнифарм
Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер у пачці №100
Лубнифарм
від 118,00 грн
в 159 аптеках
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Валідол-Лубнифарм
Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер №6
Лубнифарм
від 11,00 грн
в 23 аптеках
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Валідол-Лубнифарм
Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер у пачці тм solution pharm №10
Лубнифарм
від 16,40 грн
в 9 аптеках інших міст
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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Валідол-Лубнифарм
Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер тм ронфарм №100
Лубнифарм
Немає в наявності
Валідол-Дарниця
Валідол-Дарниця
Таблетки 60 мг контурна чарункова упаковка тм 911 №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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