Київ
Активні речовини на літеру “192”
MENTHOL SOLITION IN ISOVALERAT (МЕНТОЛУ РОЗЧИН В МЕНТИЛІЗОВАЛЕРАТІ)
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Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №80
Київський вітамінний завод
від
102,36
грн
в 993 аптеках
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Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
від
42,50
грн
в 887 аптеках
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Валідол-Дарниця
Таблетки 60 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
15,30
грн
в 607 аптеках
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Валідол®
Таблетки сублінгвальні 0,06 г блістер №10
Фармак
від
13,78
грн
в 494 аптеках
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Валідол®
Таблетки сублінгвальні 0,06 г блістер у пачці №50
Фармак
від
98,11
грн
в 446 аптеках
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Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер №10
Лубнифарм
від
16,00
грн
в 293 аптеках
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Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер у пачці №100
Лубнифарм
від
118,00
грн
в 159 аптеках
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Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер №6
Лубнифарм
від
11,00
грн
в 23 аптеках
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Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер у пачці тм solution pharm №10
Лубнифарм
від
16,40
грн
в 9 аптеках інших міст
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Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Валідол-Лубнифарм
Таблетки 60 мг блістер тм ронфарм №100
Лубнифарм
Немає в наявності
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Валідол-Дарниця
Таблетки 60 мг контурна чарункова упаковка тм 911 №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. м'які
табл.
табл. сублінгв.
Дозування
0.1 г
0.06 г
60 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
6
10
30
50
80
100
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Виробник
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Лубнифарм
Фармак
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