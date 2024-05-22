Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБинт Нордик когезив (Bandage Nordic cohesive) Бинт Нордик когезив (Bandage Nordic cohesive) (335735) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 105,41 грн Без рецепта 1 шт від 105,41 грн 1 шт від 57,35 грн В наявності в 162 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник NordePlast Форма випуску 10 см х 4,5 м Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бинти компрессІйні