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Бинт Нордик когезив (Bandage Nordic cohesive) (335735) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт Нордик когезив (Bandage Nordic cohesive)
Ціна в місті Київ
від 105,41 грн
Без рецепта
1 шт від 105,41 грн 1 шт від 57,35 грн
В наявності в 162 аптеках
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Виробник
Форма випуску
10 см х 4,5 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бинти компрессІйні