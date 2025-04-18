Бинт Нордик когезив (Bandage Nordic cohesive)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 375 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
85,88
Економія при броні: -2,58 грн
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
163,58
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн