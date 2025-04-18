Бинт Нордик когезив (Bandage Nordic cohesive)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека низькі ціни №1
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Європейська, 85
3.6 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast