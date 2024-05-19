Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ "НорДик Когезив"Ціни в аптеках

БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Київ (513109) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
63,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
63,55 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (12)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (10)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
67,00
Економія: -5,36 грн
61,64 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (11)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (16)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (14)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
73,40 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
71,67
Економія: -9,03 грн
62,64 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -15,15 грн
57,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (12)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (2)
59,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (8)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (6)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (4)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (13)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
68,04
Економія: -5,10 грн
62,94 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (5)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (4)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн