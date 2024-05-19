БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Київ (513109) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П