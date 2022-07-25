Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для змащення очей та зволоження всіх видів контактних лінз (Artelac® Splash hydrating solution to lubricate the eyes and wetting all types of contact lenses) (334581) - інструкція із застосування Медичні вироби
Артелак Сплеск розчин зволожуючий для змащення очей та зволоження всіх видів контактних лінз інструкція із застосування
Характеристика
Artelac® Splash/Артелак® Сплеск — офтальмологічний розчин першого вибору для миттєвого заспокоєння і зволоження сухих очей. Він природно зволожує і заспокоює сухі очі, зменшуючи симптоми втомлених, напружених очей і навіть очей, що сльозяться.
Він підходить для зволоження і повторного зволоження м’яких та жорстких контактних лінз, значно підвищуючи комфорт під час їх носіння протягом усього дня.
Artelac® Splash/Артелак® Сплеск містить природний зволожувач гіалуронову кислоту (у вигляді натрієвої солі), який знаходиться в структурах здорового людського ока та природній слізній плівці.
Artelac® Splash/Артелак® Сплеск, маючи високу схильність до зв’язування з водою, допомагає підтримувати товстий шар слізної плівки і стабілізувати її, забезпечуючи миттєве зволоження при усіх симптомах сухих очей. Цей офтальмологічний розчин ідеально підходить всім, хто страждає на ряд легких та помірних симптомів сухих очей, таких як подразнення, втома, напруження, відчуття стороннього тіла в оці та/або посилена сльозотеча.
Чинники, які відіграють певну роль у розвитку сухості та втоми очей:
– зовнішні фактори, наприклад тривала робота за комп’ютером і, як наслідок, недостатнє кліпання очима, кондиціювання повітря, опалення, тютюновий дим, вітер, а також носіння контактних лінз;
– інші фактори: певні системні захворювання, оперативні втручання на оці або прийом деяких лікарських препаратів (протизаплідні, антигістамінні та сечогінні засоби, блокатори β-адренорецепторів, спазмолітики).
Показання Артелак Сплеск розчин зволожуючий для змащення очей та зволоження всіх видів контактних лінз
змащування, зволоження і повторне зволоження при сухості очей та під час носіння як м’яких, так і жорстких контактних лінз протягом усього дня.
Рекомендації по використанню
закапувати по 1 краплі Artelac® Splash/Артелак® Сплеск в око. Оскільки офтальмологічний розчин не містить консервантів, краплі можна використовувати кожен день і стільки разів на день, скільки виникає потреба.
1. Мийте руки перед кожним використанням. Перед кожним використанням зніміть напівпрозорий білий захисний ковпачок з кінчика флакона за допомогою обертальних рухів.
2. Увага! Перед першим використанням і якщо флаконом не користувались протягом деякого часу: помістіть флакон кінчиком донизу і кілька разів натисніть механізм насоса до появи краплі.
3. Тримайте флакон, як зазначено. Покладіть великий палець на ергономічну підставку, а іншими пальцями обхопіть нижню частину флакона. На дно флакона слід розмістити два пальці.
4. Помістіть флакон кінчиком донизу. Трохи відкиньте голову. Обережно потягніть нижню повіку ока пальцем вільної руки, тримайте флакон вертикально над очима. Обережно натисніть механізм насоса для нанесення однієї краплі в око. Закрийте око і повільно порухайте ним, щоб рідина оптимально розподілилась по його поверхні.
5. Одразу після використання видаліть залишкові краплі та помістіть напівпрозорий білий захисний ковпачок на кінчик флакона.
Запатентована система насосу багатодозового флакона Artelac® Splash/Артелак® Сплеск дозволяє відчути всі переваги застосування крапель без консервантів, поєднаних з комфортом використання під час інстиляцій. Через особливості конструкції флакону у ньому може залишитись невелика кількість розчину. Проте заявлений об’єм наповнення може бути повністю використаний з флакона.
Протипоказання
не використовувати цей продукт у разі надмірної чутливості до будь-якого з його компонентів.
Особливості застосування
важлива інформація про використання Artelac® Splash/Артелак® Сплеск
• Про реакції місцевої гіперчутливості повідомляли дуже рідко. У таких випадках лікування слід припинити. Якщо у вас виникає постійний дискомфорт або подразнення, припиніть використання розчину та зверніться до лікаря.
• Інформація про безпеку пацієнтів з важким пошкодженням рогівки: у дуже рідкісних випадках повідомляли про відкладення фосфату кальцію на рогівці під час офтальмологічного застосування препаратів, що містять фосфат.
• Не торкайтесь поверхні очей кінчиком флакона, щоб запобігти можливому пошкодженню поверхні ока або забрудненню розчину.
• Після використання видаліть залишкові краплі.
• Зачекайте приблизно 15 хвилин перед використанням іншого препарату для очей.
• Можна використовувати протягом 6 місяців після відкриття.
• Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
• Не використовуйте, якщо упаковка або флакон пошкоджені.
Умови зберігання
при температурі 1–25 °С.