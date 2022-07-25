закапувати по 1 краплі Artelac® Splash/Артелак® Сплеск в око. Оскільки офтальмологічний розчин не містить консервантів, краплі можна використовувати кожен день і стільки разів на день, скільки виникає потреба.



1. Мийте руки перед кожним використанням. Перед кожним використанням зніміть напівпрозорий білий захисний ковпачок з кінчика флакона за допомогою обертальних рухів.



2. Увага! Перед першим використанням і якщо флаконом не користувались протягом деякого часу: помістіть флакон кінчиком донизу і кілька разів натисніть механізм насоса до появи краплі.



3. Тримайте флакон, як зазначено. Покладіть великий палець на ергономічну підставку, а іншими пальцями обхопіть нижню частину флакона. На дно флакона слід розмістити два пальці.



4. Помістіть флакон кінчиком донизу. Трохи відкиньте голову. Обережно потягніть нижню повіку ока пальцем вільної руки, тримайте флакон вертикально над очима. Обережно натисніть механізм насоса для нанесення однієї краплі в око. Закрийте око і повільно порухайте ним, щоб рідина оптимально розподілилась по його поверхні.

5. Одразу після використання видаліть залишкові краплі та помістіть напівпрозорий білий захисний ковпачок на кінчик флакона.

Запатентована система насосу багатодозового флакона Artelac® Splash/Артелак® Сплеск дозволяє відчути всі переваги застосування крапель без консервантів, поєднаних з комфортом використання під час інстиляцій. Через особливості конструкції флакону у ньому може залишитись невелика кількість розчину. Проте заявлений об’єм наповнення може бути повністю використаний з флакона.