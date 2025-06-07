Засоби по догляду за шкірою рук

Крем для рук з маслом Аргана Др. Санте (Hand cream with argan oil. Sante)

КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Ціни в Київ
від 39,75 грн
В 84 аптеках
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Характеристики
Виробник
Elfa Pharm
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/6514 від 13.03.2017